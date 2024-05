Catalunya aixeca l'emergència per sequera i suavitza les restriccions

El Govern català ha decidit suavitzar les restriccions per sequera i aixecar l'estat d'emergència, el pitjor escenari contemplat pel Pla Especial de Sequera. La mesura afecta alguns municipis de l'Alt Empordà, mentre que altres continuen en fase 1 o 2 d'emergència.

Les pluges dels darrers dies han situat els embassaments dels rius Ter i Llobregat al 25%, quan dos mesos enrere tocaven fons i se situaven al 15% de capacitat. Aquesta millora permet a l'executiu català rebaixar les restriccions a cinc dies de les eleccions. L'emergència afectava uns sis milions de persones, incloent-hi els habitants de l'Alt Empordà i els abastits pel Ter i el Llobregat (Barcelona i àrea metropolitana, Catalunya central, Garraf, Penedès, Vallès i Maresme).

Fins ara, el Govern mantenia que no es podien flexibilitzar les restriccions si l'escenari no era clarament positiu. És a dir, no es volia aixecar la fase d'emergència per haver de tornar-hi al cap d'unes setmanes. Fins al començament del 2025 no s'haurà de tornar a declarar la fase d'emergència, ha assegurat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort: "La situació actual es podrà mantenir durant aquest estiu sense haver d'aplicar noves restriccions ni tornar a l'emergència". Per la seva banda, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que "s'aixequen algunes restriccions perquè les xifres ho permeten, ja vam dir que no preteníem allargar les mesures ni un dia més si l'escenari ho facilitava i ara tenim aigua garantida".

Torna l'excepcionalitat

A partir d'ara, part dels habitants de l'Alt Empordà i la majoria dels de Catalunya estaran en fase d'excepcionalitat. Això significa que el consum mitjà per persona i dia (incloent-hi despeses municipals de serveis i activitats econòmiques) haurà de ser inferior als 230 litres. En emergència, aquest topall se situava en 200 litres per persona i dia.

"Fa tres anys que gestionem la pitjor sequera des que hi ha registres i ho fem sense improvisar, amb decisions difícils i sense anticipar-nos", ha destacat Mascort, que sosté que la ciutadania ha tingut garantida la disposició d'aigua en tot moment gràcies a les decisions preses per l'executiu. "Els que sí que ho han patit són els agricultors, però ara, amb la sortida de l'emergència assegurem un reg mínim als pagesos dels voltants del Ter", ha subratllat el conseller.