Figueres posa la mirada en el seu entorn natural

L’àrea de Medi Ambient de Figueres es va apuntar una bona proposta, dissabte passat, després d’haver escollit el parc del Manol per a celebrar-hi una trobada de neteja en el marc de la jornada europea Let's clean up per a conscienciar la població sobre la quantitat de residus que aboquem en el nostre entorn.

Prop d’una vintena de voluntaris van acudir a la cita proposada, que va comptar amb l’assistència de l’alcaldessa accidental, Carme Martínez, i les regidores Núria Bartrolich i Martina Prat, a més de l’alcaldessa de barri de Vilatenim, Mireia Sala.

Repartiment de bosses i guants per a la neteja popular. | SANTI COLL / SANTI COLL. FIGUERES

L’acció ambiental es va acabar amb un valuós botí de deixalles format per cables, fustes, ferralla, papers i envasos de plàstic, que van ser traslladats a la Deixalleria.

L’elecció del parc del Manol no ha estat casual, segons explica la regidora de Medi Ambient, Núria Bartrolich. «La voluntat del govern municipal és potenciar tot l’entorn de la ciutat, i el parc del Manol n’és un d’ells. Figueres té molts espais que hem de protegir i que hem de posar en valor per la seva biodiversitat».

Els voluntaris durant l’acció ambiental de dissabte passat. | SANTI COLL / SANTI COLL. FIGUERES

Bartrolich també avança que l’acció ambiental de dissabte «ens va ajudar a veure que encara hi ha molta feina per fer. Vam detectar abocaments que estaven amagats i que es retiraran. Després de l’estiu, tornarem a convocar una altra trobada popular»».

El parc del Manol està situat entre el riu i la carretera C-260, a tocar la zona comercial de Vilatenim. Va ser creat el 2006 durant el mandat de l’alcalde Armangué. El 2009, amb el govern municipal en mans de CiU, PSC i ICV, es va arribar a inscriure aquest espai a la xarxa de Parcs d’Olors de Catalunya, ja que l’Ajuntament pretenia crear un gran parc de plantes medicinals, aromàtiques i gastronòmiques, que havia de gestionar l’Altem, i que mai es va materialitzar. En aquest mandat, l’Ajuntament ha senyalitzat la biodiversitat de l’espai amb un plafó informatiu.