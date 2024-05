Un dels dos turistes il·lesos a l'Afganistan ja ha abandonat el país i el segon ho farà "tan aviat com decideixi"

Un dels dos turistes que van quedar il·lesos durant l'atac a l'Afganistan ja ha abandonat el país i el segon ha decidit quedar-s'hi per fer unes "gestions personals" i marxarà "tan aviat com decideixi", segons han indicat fonts del Ministeri d'Exteriors. Els diplomàtics espanyols desplaçats per l'executiu ja han arribat a Kabul. Es tracta de l'ambaixador a l'Afganistan -emplaçat ara a Doha- i un diplomàtic enviat des de l'ambaixada del Pakistan. Tots dos estan treballant per agilitzar els tràmits administratius per repatriar els cossos dels tres catalans morts i estan en contacte amb l'hospital de la capital afganesa, on continua ingressada la dona ferida durant l'atac, que evoluciona "favorablement", tot i que el seu pronòstic és reservat.

Segons el Ministeri d'Exteriors, els diplomàtics estan en contacte "permanent" amb el grup d'espanyols que va patir l'atac al mercat de Bamian fins que tots abandonin el país i els cossos puguin ser repatriats, amb l'objectiu d'oferir-los ajuda i assistència consular.

Tal i com va transcendir aquest dissabte, les víctimes mortals de l'atemptat a l'Afganistan d'aquest divendres són dues dones i un home catalans, a més d'un ciutadà afganès. Es tracta de Susana Vilar Bühler i la seva filla Elena Schröder Vilar, totes dues farmacèutiques. Eren propietàries de les farmàcies de l'estació de Sants de Barcelona i de la de Les Arenes de Terrassa. El tercer ciutadà català mort és R.B.R., nascut a Girona.

Els tres catalans morts –a més d'un afganès– formaven part d'un grup més gran, dels quals un altre va resultar ferit i dos més van resultar il·lesos. L'atemptat d'aquest divendres va tenir lloc, precisament, en una zona històricament castigada pel règim talibà. No es descarta que, a més del presumpte responsable dels trets, n'hi pogués haver "d’altres". Segons mitjans afganesos, hi hauria almenys quatre detinguts.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional obre una investigació

La Fiscalia de l'Audència Nacional va obrir aquest dissabte diligències d'investigació preprocessal per l'atac, que va tenir lloc a Bamian, una zona històricament castigada pel règim talibà. En una nota, va recordar que té atribuïdes les facultats d'investigar amb caràcter preliminar els fets que puguin ser constitutius de delicte i, com que existeixen indicis que es pugui tractar d'un acte de terrorisme, li correspon la competència d'investigar-ho.

El Govern també va mostrar aquest dissabte la seva "consternació" per les tres víctimes mortals de l'atac a l'Afganistan d'aquest divendres. L'executiu va traslladar públicament el condol a les famílies en un moment "dolorós i complex" i demanava actuar amb "discreció i respecte", evitant les especulacions. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, va assegurar a l'ACN que no els constava que hi hagués més catalans al grup que va patir l'atac, i que els turistes eren al país amb un viatge contractat a una agència.

Es desconeix el nombre de persones que formaven el grup i en quin moment es podran repatriar els cossos i els supervivents, tot i que el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, apuntava aquest dissabte que seria "les properes hores" o aquest mateix diumenge.

Una conversa amb els il·lesos

El Ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, va mantenir dissabte al matí una conversa per telèfon amb dues de les persones il·leses en l'atac a l'Afganistan. Tots dos li van confirmar que es troben bé, ja a Kabul, a l'espera de poder sortir del país.

Segons un testimoni, el grup estava en un mercat de Bamian quan una persona va començar a disparar des d'un carreró. Hi hauria quatre detinguts. "El modus operandi fa pensar en un atemptat, però no vull especular. Tindrem informació aviat i tot s'aclarirà", va expressar el ministre a RAC1 i Catalunya Ràdio.

Una tragèdia que "podia passar"

Des del Ministeri d'Exteriors s'ha recordat que el govern espanyol desaconsella viatjar en qualsevol punt del país pel risc d'atemptat o segrest. "Era clar que això podia passar", va advertir Albares. En aquest sentit, va afirmar que "no hi ha zones segures" i que es preveia que podia passar.

"No té cap justificació, és una barbaritat disparar contra ciutadans i m'ha impactat enormement, però en qualsevol punt d'Afganistan aquest risc existeix i, per això, desaconsellem anar-hi", afegia. Alhora, va explicar que del primer relat que se’ls havia fet sembla que es podria tracta d'un atac "indiscriminat": "a l’Afganistan, aquesta mena de situacions passen molt sovint, quan hi ha ciutadans occidentals". Segons es té constància, els turistes havien contractat el viatge en una agència, però Albares descartava que es poguessin demanar responsabilitats, ja que les recomanacions no són llei i "no hi ha sanció si no es compleixen".

És per aquest motiu, assegura, que es va tancar l'ambaixada al país des de la irrupció dels talibans al poder i, de manera "discreta", encara estan repatriant col·laboradors. El personal diplomàtic s'està desplaçant a l'Afganistan des del Pakistan i Doha.

Alhora, el ministre assegura que "ni reconeixem ni el reconeixeran" el règim talibà per una violació reiterada dels drets humans, sobretot el de les dones, però mantenen contacte amb el govern de facto.

Condol del món farmacèutic

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) van emetre un comunicat de condol lamentant la mort de Susana Vilar Bühler i la seva filla Elena Schröder Vilar, sòcies actives de l'entitat i havien promogut mesures com la instal·lació de desfibril·ladors a les farmàcies.