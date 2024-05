"La pressió estètica s’ha banalitzat molt"

Júlia Barceló és actriu, exdirectora teatral i professora a l’Institut del Teatre. A Figueres, l’hem pogut veure recentment com a intèrpret a l’obra Mal de coraçon, amb la companyia La Solitària. Més enllà de la seva carrera professional artística, també és coneguda per fer activisme contra la pressió estètica. Tot i que ha anunciat que abandona la professió per la seva precarització i la inestabilitat de l’ofici, explica que continuarà fent bolos de l’obra aquesta tardor. L’autora també destaca per la publicació del llibre Operació biquini, en el qual parla de temes com la grassofòbia i la cultura de la dieta a través d’una perspectiva body positive. L’obra es va presentar dissabte passat a Figueres com a complement de l’espectacle Bèsties, un monòleg interpretat per la reconeguda actriu Marta Marco i per posar el focus en la violència estètica.

La presentació del llibre de Júlia Barceló, publicat per l’Editorial Flamboyant, es va fer al Cafè del Casino Figuerenc, al costat de la psicòloga figuerenca, especialista en trastorns alimentaris i trauma-EMDR, Laura Albó.

Un món hostil

Precisament, assegura Barceló, l’"obsessió" i preocupació per la pressió estètica i tot el que comporta en la vida de les persones té com a origen en part també "el fet d’haver estat tants anys treballat en una professió on l’aparença gairebé ho és tot: no només és que siguis d’una manera, sinó que hi ha molts prejudicis sobre quins personatges pots fer i quins no, els personatges protagonistes sempre han de ser d’una manera, la pressió entre les mateixes companyes i companys de com s’han de cosificar els cossos, que no poden envellir, que s’han de tenir unes corporalitats molt concretes". L’actriu assegura que "és un món hostil per a les persones no normatives, per exemple, i, de fet, la representació que veiem en pantalla, al teatre és mínima".

Davant d’aquesta situació, va començar a compartir per xarxes socials "continguts que anava llegint o que m’interessava comunicar per generar una mica de debat". En aquell moment, Paula Esparraguera, que és l’editora d’Operació biquini, li va semblar que era un tema molt interessant, que es podria articular en un llibre enfocat cap a l’adolescència, però també per a adults. L’obra es va editar postpandèmia i continua més vigent que mai davant els problemes que la pressió estètica comporta a la societat.

"És un pla molt necessari, perquè la pressió estètica, la violència estètica s’ha banalitzat molt, ens han fet creure que era una cosa molt superficial, que només afecta la nostra autoestima a la manera d’entendre els cossos, però va més enllà"

Operació biquini és un llibre de divulgació ficcionada sobre la pressió estètica destinat a joves lectors a partir de dotze anys que pot llegir qualsevol persona. És una guia pràctica que planteja un camí cap a una relació més respectuosa amb el nostre cos i amb els altres. Està escrit des de la perspectiva bodi neutral, és a dir, posa el focus en les experiències vitals que el nostre cos ens permet viure. El llibre aborda una problemàtica malauradament molt actual amb frescor, un llenguatge pròxim i molt d’humor. Amb les il·lustracions de Camille Vannier, dona vida a la història de la Sol, una noia de catorze anys que un dia rep un missatge sobre una festa a la platja a la qual està convidada i com això li suposa un fet molt traumàtic, perquè no està a gust amb el seu cos. "La Sol farà un munt de coses per canviar el seu cos, bàsicament el que li han ensenyat: gimnàs i dieta, fins que s’adona que no és el camí i reflexionarà sobre el fet que hi ha altres maneres de fer les coses, de relacionar-se amb el menjar i amb la pròpia corporalitat emprenent tot un viatge personal", destaca l’autora. "Podria ser la història de qualsevol persona, no vaig voler escriure una història excepcional, sinó una cosa en què tothom se senti reflectit".

Un tema silenciat

És conscient i assenyala que del tema de la pressió estètica, se’n parla poc, però es mostra satisfeta que darrerament hagi aparegut més a l’esfera pública i que s’estiguin prenent mesures com ara el Pla d’acció per combatre la pressió estètica. "És un pla molt necessari, perquè la pressió estètica, la violència estètica s’ha banalitzat molt, ens han fet creure que era una cosa molt superficial, que només afecta la nostra autoestima a la manera d’entendre els cossos, però va més enllà, afecta les nostres relacions, la nostra relació professional, les nostres vides sexoafectives. Cal pensar en tot el que abraça i cal actuar ja, des que les persones són molt petites", comenta.

Confia que cada cop, afortunadament, se’n parlarà més i des de més àmbits "perquè és una violència molt interseccional". De fet, el nou pla de la Generalitat el Pla d’Acció per Combatre la Pressió Estètica neix amb l’objectiu de donar una resposta política coordinada i transversal a la violència dels cànons estètics que produeixen i perpetuen els estereotips i les discriminacions de gènere, racials i capacitistes. El Pla, pioner al món, inclou una seixantena d’accions, agrupades en 8 àmbits estratègics: Sensibilització, Consum, alimentació i moda, Audiovisual i publicitat, Educació, Salut i atenció especialitzada, Món laboral, Esports, Denúncia. Així i tot, destaca Barceló, encara hi ha poca literatura escrita sobre això, i per aquest motiu es mostra satisfeta que "hi hagi moltes activistes que han parlat i m’alegra que els últims anys s’hagin multiplicat els assajos i estudis al respecte", conclou.