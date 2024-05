Augmenten un 20% les víctimes de matrimonis forçats a Catalunya: set són menors

És una forma més de violència masclista, ja que obliga les dones a sotmetre's als desitjos de les famílies i del futur marit. Continua sent una pràctica estesa a llocs com l'Índia, el Pakistan o Bangla Desh, encara que els Mossos d'Esquadra han trobat casos que afecten el Marroc, Mali o altres països. Es tracta dels matrimonis forçats, que l'any passat van afectar 18 dones i nenes. Les víctimes van augmentar el 20% respecte de l'any anterior a Catalunya, segons dades de la policia catalana.

En concret, el 2023 es van realitzar 15 investigacions que corresponen a aquestes 18 dones i nenes ateses policialment, ja que en alguns casos eren germanes. Entre elles hi ha set menors. Els agents destaquen que es va aconseguir evitar el matrimoni en 16. Dues de les 18 dones, però, ja estan casades i han estat maltractades per part de marits i família. L'actuació policial va pujar un 15,4%. El 2022 es van registrar 13 casos i 15 el 2023. Les víctimes ateses van ser 15 el 2022 i 18 l'any passat. Per edats n'hi ha una d'entre 9 i 12 anys; sis de 13 a 16 anys; sis de 17 a 20 anys; una de 21 a 24 anys i quatre de 25 a 27 anys.

La mitjana, 22 anys

La mitjana d'edat de les dones ateses és de 22 anys i de les nenes és de 14. Els Mossos d'Esquadra expliquen que en van tenir coneixement de forma directa de 8 casos (44%). El sistema educatiu va alertar de sis (33%); els policies locals, de dos, mentre que serveis socials i el sistema sanitari van informar-ne un cadascun.

Com a mesures de seguretat, la policia assenyala que les autoritats judicials van retirar quatre passaports i van prohibir la sortida del país; una de menor va quedar a càrrec de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència; es van fer dos controls a l'aeroport per evitar sortides del territori, i dues dones grans van ingressar de manera urgent en una casa d'acollida.

Els Mossos fan un recompte des del 2009 de matrimonis forçosos, ja que a Catalunya es van detectant casos en tenir molta comunitat estrangera, principalment del Pròxim Orient, en què aquesta pràctica està més estesa. En els últims 15 anys s'han detectat a Catalunya més de 220 casos de dones i nenes que serien obligades a casar-se o les van casar contra la seva voluntat.

La policia catalana ha iniciat una campanya de sensibilització per xarxes socials en què s'insta a denunciar. "Si ets víctima, o coneixes algun cas, no callis. Vine i t'ajudarem!", indiquen agents del cos per alertar davant de possibles riscos de matrimonis forçats. La crida va dirigida principalment a menors i al seu entorn, ja que moltes vegades hi ha una forta pressió familiar que fa impossible que la víctima pugui escapar.

Per xarxes socials, els Mossos recorden les víctimes que tenen dret a decidir amb qui es volen casar i que ningú no els pot obligar a decidir el seu projecte de futur. "Ningú pot obligar-te a casar-te, encara que sigui el teu pare, mare o germans", subratllen. Per executar tasques de prevenció els agents compten amb una xarxa al sistema sanitari, social i educatiu i amb diverses entitats que els alerten de possibles casos.