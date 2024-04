«Potser entre les nostres veïnes hi ha víctimes d’un matrimoni forçat»

L’associació Valentes i Acompanyades és un organisme que des de l’any 2014 treballa arreu de Catalunya per fer costat a les joves víctimes de matrimonis forçats (MF) i prevenir aquestes pràctiques.

Deu anys des de la seva creació.

Sí. Valentes i Acompanyades va néixer el 2014 com un projecte pilot a Salt i a Girona. En aquell moment, un grup de noies que formaven part de cultures on la pràctica del matrimoni forçat estava molt arrelada, principalment filles de persones immigrades al nostre país, es trobaven en la situació que els seus volien que es cassessin amb algú considerat adequat per la família, sense tenir en compte la seva pròpia voluntat ni elecció. Algunes d’elles van començar a rebel·lar-se contra aquesta pràctica sense saber on acudir. Abans i ara encara, aquests matrimonis es camuflaven en visites d’estiu a les famílies als països d’origen, on descobrien que la família havia pactat un matrimoni dificultant-ne el retorn. Hem estat treballant al costat d’aquestes noies que s’han negat a continuar amb aquests matrimonis, escoltant-les i comprenent les seves cultures d’origen en el nostre treball de camp.

Una realitat que castiga a moltes dones.

El matrimoni forçat s’identifica també com una forma d’esclavitud moderna i l’ONU el va introduir com un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030: objectiu número 5 sobre la igualtat de gènere que reclama erradicar pràctiques nocives com ara la mutilació genital femenina i el matrimoni forçat. Sense cap mena de dubte, estem parlant d’una greu vulneració dels drets humans i dels drets de les dones, una de les més terribles, cruels i encara poc visibles manifestacions de desigualtat de gènere i de violència masclista que castiga a nenes, adolescents i joves d’arreu del món, també al continent europeu, també al nostre país.

"En deu anys, l’associació ha atès més de 300 joves, la punta de l’iceberg de la realitat existent"

Com a associació l’esteu fent visible arreu, i ara també a Europa.

Amb ajuda d’elles, ens vam adonar que no era una pràctica anecdòtica que es produïa en algunes famílies, sinó que encara es mantenia una tradició molt forta. Vam pensar que valia la pena fer-ho visible arreu de Catalunya, ja que en aquella època es desconeixia molt i vestir un projecte per donar suport efectiu a aquestes noies que no volien passar per un matrimoni forçat. L’entitat també realitza xerrades, sessions informatives, formacions qualificades a professionals, tallers i dinàmiques diverses per a instituts, escoles, grups comunitaris i agents del territori amb quatre objectius principals: fer visible la realitat dels matrimonis forçats, teixir aliances per a posar-hi fi, difondre els indicadors de risc per a una més eficient detecció de casos i arribar al màxim nombre de joves, perquè entre tots les puguem acompanyar cap a la vida lliure de coaccions i violències que volen i tenen dret a viure. Quan veus noies que tiren endavant, això és motiu de satisfacció i reconeixement molt sincer a la seva valentia perquè són elles que en circumstàncies molt dures fan una aposta per la seva llibertat sabent el que implica. Si elles són valentes, hem d’intentar acompanyar-les, si són valentes i no tenen suport de ningú, pot no acabar bé. De tot això ara en parlem a Europa. Valentes i Acompanyades participa en un projecte europeu per donar a conèixer el seu model de prevenció dels Matrimonis Forçats i d’atenció a les dones que en són víctimes.

Quin ha estat el paper de les noies?

Es revelaven i quedaven molt soles, ja que són tradicions molt arrelades a la família, però és una violència masclista de primer nivell, imagina el que representa per a una noia casar-se amb algú que ni coneix ni estima, encara que la família digui que serà bona persona. La dona pot ser entregada com si fos una moneda de canvi, com una mercaderia a algú altre i a part de casar-se, amb tot el que això implica de violència masclista, també és un trencament del seu projecte de vida, perquè moltes d’elles el paper que se’ls assigna volen que compleixin el rol domèstic i no per seguir la seva formació acadèmica, professionalitzar-se, tenir la seva pròpia autonomia i recursos, que és una condició de vida per ser lliures.

"La valentia que les porta a elles a escapar del seu destí és l’embrió de la tasca que realitzem"

Oferiu un suport molt ampli, en què consisteix?

Es dona suport integral a les joves que estan en risc i se’ls proporciona eines, recursos i estratègies pel seu empoderament i capacitat de defensar les pròpies decisions. Per cada jove atesa es desplega un Pla de Treball Individual (PTI) que engloba les següents àrees: econòmica, d’habitatge, emocional i psicològica, formativa, laboral, de salut, social i relacional i jurídica i administrativa. Tenim tres pisos de 4 places i aquí conviuen noies que els ha passat el mateix i d’orígens molt diferents. Oferim aquest recurs residencial. Sovint aquest tema va lligat a l’empobriment, ja que quan tallen la relació amb la família queden soles, no paguen res. La llum i l’aigua van a càrrec de l’associació i, mentre no treballin, ajudem a tramitar ajudes. Mirem el seu projecte de vida i quan estan segures en un lloc i no se senten amenaçades, amb suport psicològic, busquem ajudes perquè puguin continuar amb la seva formació, que és el prioritari.

De quina manera es treballa la part psicològica?

El MF comporta greus danys a la salut i desenvolupament físic i emocional de les afectades. Estan obligades a mantenir relacions sexuals i a tirar endavant embarassos no desitjats, i presenten greus traumes psicològics: por, angoixa, quadres depressius, patrons de submissió, somatització del sofriment anímic, sentiments de solitud i desesperança i complexos de culpabilitat induïda davant qualsevol intent de resistència. Són acusades de menysprear la cultura dels pares, d’avergonyir-los i de deshonorar la família: l’honor es basa en la virginitat de les filles abans de ser entregades en matrimoni i en l’obediència estricta de les normes establertes i, en alguns països, encara són vigents els feminicidis en el seu nom (crims d’honor).

Quina és la visió de futur?

Algunes de les mares de noies adolescents estan evolucionant i prenen una posició més activa en oposició a la pràctica del matrimoni forçat. Elles van migrar a Catalunya i van patir les dificultats d’aquest procés, volen un futur millor per a les seves filles, treballen per resistir-se a imposar les tradicions que les obligarien a casar les seves filles contra la seva voluntat. Moltes d’aquestes mares s’estan empoderant econòmicament i trobant suport en altres membres de la comunitat. Això està tenint un impacte positiu en les joves, que són ja un model a seguir per altres noies de la comunitat i de les seves pròpies germanes petites. Malgrat els conflictes amb la família, aquestes joves estan rebutjant la pràctica del matrimoni forçat. Tot i que encara hi ha reptes, aquesta és la part positiva, la part més negativa és que no estem veient que reverteixi. En aquests deu anys, hem atès més de 300 joves, però aquesta xifra és només la punta de l’iceberg de la realitat existent.

TESTIMONIS ANÒNIMS DE MATRIMONIS FORÇATS

"Les dones com jo hem de pagar un preu molt alt pel dret a la nostra llibertat"

"Les dones com jo hem de pagar un preu molt alt pel dret a la nostra llibertat"