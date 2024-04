Protecció Civil manté l’alerta INUNCAT fins diumenge al matí pel risc de pluges abundants

Protecció Civil manté l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per aquest dissabte i fins diumenge al matí, ja que es podrien superar acumulacions d’aigua superiors als 100 litres per metre quadrat en 24 hores a les comarques del Pirineu nord-oest i central i Prepirineu, en especial a l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. El llindar se superarà a les cotes més elevades, on fins i tot hi pot nevar per sobre dels 1.800 metres. Per altra banda, es preveu intensitat de pluja superior als 20 litres per metre quadrat en mitja hora, amb tempesta i calamarsa o pedra, començant per l’oest del país i cap a l’est entre avui i demà.

Protecció Civil avisa que aquestes pluges poden comportar augments sobtats de rius i rieres.

Per ara, s’han acumulat 80,9 litres a Espot, 68,6 a Salòria, 39,6 a Raimat, 37,8 a Tremp o 32,3 a la Pobla de Segur.