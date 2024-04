Indignació veïnal a Figueres per l'excés de restriccions a l'Horta Capallera i el Parc de les Aigües per Fires

La indignació veïnal als barris de l'Horta Capallera i el Parc de les Aigües de Figueres ha anat creixent, aquesta setmana, a mesura que els rètols de prohibició d'aparcament han anat proliferant pels carrers que envolten la zona on s'han de celebrar diverses activitats de les Fires i Festes de la Santa Creu. A diferència d'anys anteriors, les restriccions han anat molt més enllà dels límits habituals indicats durant la celebració del Rampell. La Guàrdia Urbana ja va posar rètols de prohibició dilluns passat, 22 d'abril, vigília de Sant Jordi, en carrers que no havien de tenir cap afectació per activitats fins aquest divendres, ni estaven implicats en la càrrega i descàrrega de material d'escenaris i barraques.

El trasllat de l'anterior Embarraca't al Parc de les Aigües per reconvertir-lo en el Rampell de Fires, havia estat assumit pel veïnat amb la condició que l'afectació en la mobilitat dels barris fos la indispensable, cosa que els veïns alerten aquest any que no s'està complint per part de la Guàrdia Urbana. “El Rampell no és el problema, les queixes són pel tracte que reben els barris afectats aquests dies”, diuen els veïns.

Sense alternativa

També troben a faltar que no hi hagi hagut una informació prèvia de les mesures aplicades i que tampoc s'hagi generat cap aparcament alternatiu en altres punts pròxims, tenint en compte que entre el Parc i els Cendrassos hi ha els espais més concorreguts de la ciutat en aquest aspecte. I que a la plaça Lluís Companys s’ha tancat una bona part de l’aparcament públic per a les prospeccions d’aigua de Fisersa.. Els rètols prohibitius, instal·lats per la Guàrdia Urbana, tampoc tenen relació directa amb la celebració, aquest dissabte, per primer cop, de la Nit del Foc, donat que les restriccions en carrers que no ho havien estat mai, com el Montgó o el primer tram del Salines, estan anunciades fins al 5 de maig. Els veïns no descarten recollir firmes per a exigir que el Rampell torni a la plaça d'Europa donada la poca comunicació i informació municipal que han tingut.També dubten que l'eliminació de tantes places en aquests barris no acabin afectant la mobilitat de la ciutat durant la setmana de Fires i l'arribada de visitants forasters.