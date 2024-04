Aigua és Vida critica la instal·lació de 12 dessalinitzadores a l'Alt Empordà

Aigua és Vida ha alertat que instal·lar dessalinitzadores provisionals no pot ser l'única solució per afrontar l'emergència per sequera. La plataforma ha assegurat que el Govern ha optat per aquesta solució perquè és més econòmica que portar aigua amb vaixells, però ha avisat que la dessalinització és la tecnologia hídrica "que més contribueix al canvi climàtic i augmenta la probabilitat de patir més episodis de sequera". Ha considerat que cal reforçar la gestió de la demanda i les polítiques d'estalvi. Alhora, ha denunciat que la tramitació d'urgència va en contra de la necessitat d’avaluar "amb rigor científic i suport social les solucions que s'escullen". Així, ha valorat que aquests mecanismes són pocs transparents.

Les crítiques de la plataforma arriben després que la setmana passada el Govern anunciés la posada en marxa d’aquestes noves infraestructures per fer aigua potable. El pla consta d’una dessalinitzadora portàtil al Port de Barcelona, quatre a Roses, quatre estacions de regeneració a Castelló d’Empúries i quatre dessalinitzadores més al mateix municipi prop del mar.

Segons la plataforma, la fase d’emergència II que pateix el sistema Darnius-Boadella és el motiu que porta al Govern a instal·lar onze noves infraestructures d’abastament per a la xarxa del Consorci de la Costa Brava. Així ha recordat que la de Barcelona s’instal·larà quan el sistema Ter-Llobregat entri en emergència II, que es preveu per a l’octubre vinent. “La quantitat d’aigua que pot aportar la dessalinitzadora de Barcelona és semblant a la que es preveia amb els vaixells. En canvi, a la Costa Brava, s’espera que les noves fonts puguin cobrir el 35% de la demanda, segons notes de premsa del Govern”, ha recordat.

Gestió de la demanda

Aigua és Vida ha exigit que es reforci també la gestió de la demanda, i no es confiï tot en la gestió de l’oferta i la posada en marxa de nova infraestructura. “Centrar tots els esforços a buscar més aigua per abastir els usos pot relaxar les polítiques d’estalvi de reducció de consums”, ha alertat. Ha recordat que en aquest context és clau el compliment de les restriccions al consum que imposa el Pla Especial per Sequera (PES).

Segons ha explicat, entre els municipis empordanesos que es veurien beneficiats pel nou pla del Govern, hi ha Cadaqués, Castelló d’Empúries, Llançà i Roses fa mig any que no compleixen les restriccions municipals. Per contra, ha exposat que Palau-Saverdera, Garriguella, Pedret i Marzà, i Port de la Selva incompleixen les restriccions des que es reporten dades. Pel que fa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Aigua és Vida ha afirmat que Bigues i Riells, Cervelló, Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló també incompleixen les restriccions des que es reporten les dades. Per aquest motiu ha demanat al Govern i als ajuntaments de l’àrea metropolitana i la Costa Brava “fermesa” en l’aplicació de les restriccions que imposa el PES, així com una major fiscalització.