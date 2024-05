La Casa Ribas d’«El bon beure» de Figueres abaixa la persiana

«Si vols un bon vi dolç, agafa’n un que no ho sigui massa. Amb una bona garnatxa de l’Empordà quedaràs bé». Així s’expressava Carme Ribas, ànima i continuadora de Casa Ribas, l’emblemàtica botiga de vins i licors de la pujada del Castell de Figueres. Un establiment que tenia com a lema «El bon beure». Carme Ribas ens va deixar el 16 de febrer passat i, amb la seva mort, la botiga familiar també ha abaixat la persiana.

Casada amb Quim Vila, els seus dos fills, Xavier i Meritxell, han seguit vides professionals diferents, però han acomiadat la mare recordant el seu esforç per estar al peu del canó de Casa Ribas. «Amb el cor ple de records, després de 70 anys i d’haver-hi passat diferents generacions, hem tancat les portes de la nostra estimada botiga. Cada client, cada somriure i cada història, ha sigut un regal. Volem expressar el nostre agraïment per la vostra confiança al llarg de tots aquests anys».

Pere Ribas i Carme Figueras. / ARXIU FAMILIAR

I és que la història de Casa Ribas va començar el 1954, en plena postguerra, amb la iniciativa dels avis, Pere Ribas i Carmen Figueras. Segons recordava Meritxell, quan la botiga va celebrar el seixantè aniversari, Casa Ribas va obrir les portes especialitzada en pastes per a sopes, alimentació i alls de Banyoles, productes que comprava la gent d’aquí i que els pagesos canviaven per farina. El turisme no va arribar fins als anys seixanta procedent sobretot de Franca i Alemanya. Els francesos compraven alls i els alemanys brandis i queviures. Als anys 80, Casa Ribas s’especialitzà en vins, licors i conserves d’aperitius i tapes. Es venia molt de Ricard i Pastís (anisats) i vermuts com el Pernod, pel baix nivell dels impostos. Els anys 90, el negoci es va ampliar convertint una part del magatzem en celler per millorar l’assortit de vins de diferents denominacions d’origen espanyol i varietats. També va augmentar la gamma de productes amb whiskies, brandis i reserves difícils de trobar.

La botiga de la pujada del Castell. / Empordà

L’entrada al mercat comú va fer que augmentés el trànsit de camions i el nombre de superfícies comercials i gasolineres, que ampliaven la competència. Per això van mantenir les especialitats, amb més gamma de productes km 0 i els vins de l’Empordà, olis, galetes de Figueres i altres. Al mateix temps, van redirigir també la botiga al públic gurmet amb vins d’altres denominacions, destil·lats i productes per a turistes com torrons i dolços durant tot l’any.

La crisi del 2007 va costar de superar i el canvi d’hàbits de compra dels clients es va fer notar. El 2010 van obrir la botiga en línia per arribar a més gent. Des de fa anys, Casa Ribas ha format part del col·lectiu d’establiments Emblemàtics. També ha estat reconeguda per guies de referència com Gourmet, Guía Peñín o Trotamundos. El local queda ara disponible per a algun altre tipus de negoci, emplaçada en un lloc estratègic i molt concorregut de la ciutat.