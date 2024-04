El City Group es gastarà 730 milions en un estadi per al New York City

Amb el bitllet per jugar a Europa la temporada entrant al sarró des de dissabte passat i a les portes de garantir-se’n un per a la Champions League, la gran incògnita és saber on i com jugarà el Girona els partits de competició europea. Malgrat els intents de convèncer la UEFA perquè permeti mantenir les graderies supletòries de Montilivi, l’òrgan sembla inflexible i això faria que la capacitat de l’estadi es reduís de catorze a nou mil espectadors. L’altra possibilitat, més complicada i, sobretot, més impopular, és jugar els partits d’Europa en un altre estadi fora de Girona. En aquest sentit, mentre es rumia què fer a Montilivi, el màxim accionista del Girona, el City Football Group (47%), ha aprovat la construcció al barri de Queen’s de Nova York d’un estadi per al New York City FC amb capacitat per a vint-i-cinc mil espectadors i una inversió d’uns set-cents trenta milions d’euros. El camp serà el primer de Nova York específicament pensat per al soccer. El conjunt americà ha anat variant de llar els darrers anys, on ha jugat als camps de beisbol dels Yankees i els Mets.

Cal recordar que el Bolívar, club associat al City Group i propietat Marcelo Claure, un dels màxims accionistes del Girona (35%), té previst inaugurar l’abril del 2025 el seu nou estadi. La nova llar del conjunt bolivià té una despesa programada d’uns trenta milions d’euros i tindrà una capacitat per a vint mil espectadors.