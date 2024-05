Roses escollirà el millor cuiner amateur de la vila aquest dissabte amb la final de Merca Chef

Roses escollirà el millor cuiner amateur de la vila aquest dissabte 11 de maig amb la final de Merca Chef, que tindrà lloc a partir de les 11 hores al Mercat Municipal. La jornada servirà també per donar el tret de sortida de la campanya gastronòmica del Suquet de Peix, plat estrella de la gastronomia local. "És per aquest motiu que el plat que s'haurà de cuinar durant la final és un suquet de peix caldós", expliquen des de l'Àrea de Promoció Econòmica i l'Associació del Mercat Municipal, organitzadors del certamen.

El concurs Merca Chef va donar el tret de sortida el 20 d'abril, dia en què es van realitzar dues rondes eliminatòries. El dissabte 27 d’abril es va dur a terme la segona jornada d’eliminacions, mentre que la semifinal es va celebrar el dissabte 4 de maig. Cada jornada, els concursants es van sotmetre a proves contra rellotge en dues estacions de treball situades a l’exterior del Mercat Municipal, a la sortida que comunica amb el carrer Pep Ventura. Primer van haver de comprar els ingredients necessaris per a les elaboracions dels seus plats a les parades del Mercat, amb un pressupost limitat de 50 euros. En aquest sentit, els organitzadors apunten que "el preu mitjà de cada tiquet ha estat de 25/30 euros. Amb aquest cost, s'han elaborat plats de fins a 4 racions". D'aquesta manera, "ha quedat palès que comprar al mercat és assequible", remarquen.

Lloc de trobada

En aquest sentit, el concurs, més enllà de potenciar els productes locals, vol promocionar el mercat com un lloc de trobada, de proximitat, de quilòmetre zero. "És un espai on es fa poble", remarquen els organitzadors.

Durant el mes de març i abril, veïns rosincs de totes les edats i amb dots culinàries no professionals, es van poder apuntar al concurs. Hi han participat: Guillem Castro, Jose Bazán, Andrés Martínez, Alfredo Medina, Maria José Mendoza, Rhode Rízque, Lizzy Contreras i Júlia Verdaguer.