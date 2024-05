El pescador de Llançà Rafel Borràs rep la Medalla de la Pesca Catalana per la seva «excel·lent tasca professional»

El pescador de Llançà Rafel Borràs Garcia ha estat condecorat amb la Medalla de la Pesca Catalana per part del Govern català, a proposta del conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort Subiranas. El guardó vol reconèixer la seva trajectòria de 39 anys al servei de la Confraria de Pescadors de Llançà, "amb una excel·lent tasca professional, i per la seva involucració amb el sector lluitant i vetllant pels interessos de tot el col·lectiu de pescadors i pel seu patrimoni".

La Generalitat ha concedit també la Medalla de la Pesca Catalana al pescador Joan Ruiz Domènech de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú per "la seva tasca exemplar" i "per la seva actuació en el rescat d’un company al qual va salvar la vida".

Altres guardons

Així mateix, s'ha fet entrega de la Placa de la Pesca Catalana a l’associació el Far Comunicació, "per la iniciativa exemplar en la sensibilització i el foment de la pesca a Catalunya com a actiu essencial en la difusió d’informació rellevant per al sector pesquer a Catalunya". També ha volgut homenatjar "la promoció de la cultura marítima, la informació responsable i la creació de ponts de comunicació entre les diferents localitats costaneres" feta per l'entitat.

També ha rebut la Placa de la Pesca Catalana el Consell Consultiu del Mediterrani (Mediterranean Advisory Council, MEDAC). En aquest cas s'ha volgut premiar "la seva funció de preparar dictàmens sobre la gestió pesquera i els aspectes socioeconòmics relacionats amb la conservació de la pesca a la Mediterrània adreçats als estats membres i les institucions europees a fi de contribuir a la consecució dels objectius de la Política Pesquera Comuna (PPC) i aportar solucions tècniques i suggeriments sobre recomanacions conjuntes a petició dels estats membres, i per ser un nexe de comunicació entre el sector pesquer català i les administracions pesqueres i altres àrees que operen en l’àmbit de la mar Mediterrània".

Els guardons de la pesca catalana volen ser un reconeixement de la tasca de les persones i entitats que amb el seu esforç i la seva dedicació "han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestat serveis rellevants al sector o contribuït amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer".