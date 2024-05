El Figueres es juga el play-off amb el Rubí amb entrada gratuïta pels subscriptors de L'EMPORDÀ

El Figueres s’assegurarà l’accés a la promoció d’ascens a Tercera RFEF si aquest dissabte 11 de maig (16 h) supera el Rubí a l’Estadi de Vilatenim, en una penúltima jornada que tindrà horari unificat. Els nois que entrena Roger Vidal són sisens de la Lliga Elit, actualment tindrien l’últim bitllet per promocionar i reben un conjunt vallesà que està just per sota amb tres punts menys. A l’anada, la Unió va guanyar a Rubí (0-1) i en joc també hi haurà el goal average particular.

Les matemàtiques són clares: el triomf del Figueres aquest dissabte li dona el bitllet i l’empat també li valdria si el Valls no guanya el seu partit davant el cuer i descendit Viladecans. En cas de derrota, però, es complicaria la vida i el Rubí passaria per davant del Figueres per la diferència de gols (quedaria a +7) o per l’average i, a l’última jornada, els unionistes no dependrien de si mateixos en el darrer desplaçament al camp d’un Santboià que es juga la permanència. Vidal tindrà al baixa per sanció del central Albert Genís, mentre que els vallesans no podran disposar dels castigats Mario Hervias i Raúl Pérez.

El club està fent una crida per rebre el màxim suport aquest dissabte davant el Rubí i cada soci podrà portar dos acompanyants de franc. A més, l’entrada serà gratuïta pels subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà, que per entrar només hauran d’ensenyar el carnet a l’entrada.

Empat a Lloret de Mar

Els figuerencs rebran el Rubí després d’empatar (1-1) a Lloret, el dissabte, tot i avançar-se amb un gol de penal de Pol Blay al primer temps. L’equip ha vist com l’Horta i l’Atlètic Lleida el superaven a la classificació després de guanyar dos dels últims vuit partits.