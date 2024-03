Itineraris, àpats col·lectius i balls, a la festa de Pasqua d’Avinyonet de Puigventós

Avinyonet de Puigventós ja ho té tot a punt per celebrar, aquest diumenge i dilluns, la tradicional festa de Pasqua. Amb un programa farcit d’activitats per a tots els públics i interessos, destaquen des d’itineraris literaris, tallers, passant per àpats en col·lectivitat, balls i, com no, el popular aplec a l’ermita de Santa Eugènia amenitzat per una missa i unes sardanes amb la cobla Baix Empordà. El mateix dia, dilluns, s’aprofitarà per retre l’homenatge anual a la gent gran del poble.

La celebració s’enceta diumenge de bon matí, a les nou, amb la posada en marxa de la quarta ruta literària Josep Pous i Pagès. Inspirada en un treball de final de màster d’Esther Pagès Comelles i centrat en les tres obres primerenques de l’escriptor, la mateixa Pagès conduirà els participants per la ruta seduint-los perquè comparin els escenaris literaris creats amb els racons actuals. Serà un itinerari d’unes dues hores, entre anada i tornada, que inclourà un pica-pica abans d’arribar al poble. Ja dins el nucli es llegiran fragments de textos significatius sobre l’església o la comanda.

Arrossada popular, música i homenatges

El mateix diumenge, a la plaça 1 d’Octubre, tindrà lloc una arrossada popular. El preu del tiquet és de 15 euros i cal comprar-lo a l’Ajuntament abans de divendres. Tot seguit, s’amenitzarà l’àpat amb la música de versions de pop femení amb Tona Gafarot. La tarda lluirà amb un taller de recol·lecció de manera sostenible i usos de la farigola que impartirà la biòloga Alícia Herrera a la plaça Pous i Pagès. Pel taller cal portar tassa i cullera. La nit es podrà completar amb un sopar al bar de la Societat i un ball amb el Trio Calavera.

Dilluns, ja serà el torn de l’aplec de Santa Eugènia a l’ermita, i del dinar d’homenatge a la gent gran a la Societat, amenitzat per Jazztà, duet integrat per Albert Montjó i Jesús Frigoler. A partir de les quatre, a la plaça Pous i Pagès, Berni Pajdak impartirà un taller infantil de Pasqua amb la proposta Contes a Tope. Per fer un tancament excel·lent, a les cinc, es completarà la vetllada degustant xocolata amb melindros. Mitja hora més tard, Carles Cuberes animarà als petits amb la proposta Dançons.