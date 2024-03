El «Via Crucis» de Castelló d'Empúries es clourà dins de la Basílica

Unes setanta persones participaran en el 19è Via Crucis Vivent de Castelló d’Empúries, aquest Divendres Sant, a les set de la tarda. Organitzat per l’associació Via Crucis, col·laboren entitats locals, infants de la Catequesi, l’associació del Pessebre Vivent de Vila-sacra i els Manaies de Mieres.

El Via Crucis es desenvoluparà dins el centre històric i retornarà a la plaça de la Basílica on es representarà la impressionant escena de la Crucifixió. L’acte acabarà a l’interior de la Basílica, amb l’escena del Sepulcre.