Recuperem l’orgull de ciutat

Jordi Masquef observant el cartell de les festes d'enguany. / Ajuntament de Figueres

El mes d’abril arriba al seu final i Figueres es prepara amb il·lusió per organitzar les Fires i Festes de la Santa Creu. Els comerços engalanen els aparadors, els balcons llueixen les banderes de Figueres, i el de l’Ajuntament, els domassos de gala. Un aire festiu impregna els carrers de la ciutat ara que els dies es fan més llargs i conviden a passejar.

Les cartelleres de la ciutat anuncien que venen fires amb una obra plena de vida i de color, obra de l’il·lustrador Dani Torrent, i la veu de Figueres, Carles Pujol, es prepara per al pregó mentre ultimen els detalls de la Festa Charly.

Altres noticies de Jordi Masquef

La brigada municipal, la Guàrdia Urbana i fisersa revisen que tot estigui a punt; el Casino Menestral repassa els carrers de les fires de l’1 de maig; els amics dels gegants preparen el Drac de Figueres, que enguany compleix 25 anys, el Bou i en Berruga; els castellers assagen el Pilar caminant des de l’Església de Sant Pere mentre les associacions de veïns dissenyen les seves creus de maig i les entitats preparen els estands d’El Rampell al Parc de les Aigües i així podríem continuar amb totes les associacions i entitats que hi participaran i que formen el ric teixit associatiu de la nostra ciutat.

Com a alcalde em fa especial il·lusió poder tornar a desitjar-vos unes molt bones Fires i Festes de la Santa Creu, unes festes que volem que us les sentiu i us les feu vostres, que les gaudiu i les compartiu amb els qui més estimeu i que les aprofiteu per convidar a família i amics d’arreu, i, sobretot que ho feu reivindicant la nostra ciutat i les seves tradicions.