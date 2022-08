Un projecte per a Figueres

Sempre he defensat que sense un model clar de ciutat i un projecte per aplicar-lo, les bones intencions, les proclames populistes i els programes de ficció electoral acaben en paper mullat, i encara més si es governa en coalició amb quatre formacions polítiques completament diferents i amb interessos ideològics i partidistes contraposats.

El clar exemple és el govern quadripartit liderat per la Sra. Lladó, un govern que no té cap projecte conjunt de ciutat, més enllà de quatre programes electorals diferents amb propostes sovint incompatibles, que intenten col·locar quan poden i com poden entre els pressupostos i les regidories en les quals tenen competències.

Un collage surrealista difícil de defensar quan ens posem a analitzar el que es deia a l’oposició, o es prometia en campanya electoral i la realitat actual:

El Sr. Xavier Amiel (Canviem Figueres) pregonava: «Acceptem el compromís de rebaixar l’IBI i reduir el sou dels regidors» i «Controlant la despesa, aconseguirem reduir els impostos». I la crua realitat és que cap regidor s’ha abaixat el sou, s’ha augmentat la despesa i els càrrecs de confiança, i no només no han rebaixat l’IBI (ni cap impost) sinó que l’han apujat un 8,6% (18,6% en alguns casos) en dos anys.

La Sra. Lladó (ERC) a l’oposició m’acusava de «Xerif» per la meva insistència com a alcalde en tot el relatiu a la seguretat. Bé, doncs tres anys després tenim un augment del 40% dels delictes a Figueres, però sense instal·lar lectors de matrícula als accessos de la ciutat ni càmeres de videovigilància urbana en els principals punts conflictius i la zona comercial.

També des del seu grup (ERC), en precampanya reclamaven la creació d’una comissió d’espais buits per localitzar solars i espais urbans sense ús per a poder convertir-los en aparcaments o espais públics. Doncs en el darrer Ple l’alcaldessa en va eliminar la partida corresponent a aquesta comissió que ella mateixa ens va fer crear, i el solar que proposava com a aparcament públic de 300 places a l’av. Perpinyà continua, evidentment, essent un solar i mai més se n’ha parlat.

I davant aquests exemples és normal que qualsevol figuerenc perdi la confiança en els polítics i en l’Ajuntament. Per aquest motiu ara és més necessari que mai un projecte per a Figueres, real i realista, que posi sobre la taula tots els reptes presents i futurs per consensuar les solucions, que recuperi la confiança en qui governa la ciutat, l’orgull i la il·lusió col·lectiva i respongui a un model clar de ciutat amb la qual la majoria de figuerencs ens hi sentim identificats. La ciutat que tots volem i que entre tots, farem.