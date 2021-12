Un solar, una antena 5G i un cartell. Sembla un títol enigmàtic per un simple article, però és la trista realitat del que queda en els terrenys on, amb molta il·lusió, el maig de l’any 2018 presentàvem la maqueta i el projecte de construcció del nou pavelló esportiu municipal de l’Olivar Gran de Figueres. Aquest era un dels projectes més importants en els darrers vint anys a la ciutat.

Un nou pavelló amb una sala esportiva triple, grades per a 300 espectadors i amb la possibilitat d’utilitzar l’equipament per a usos culturals, amb un aforament de 4.000 persones. Un projecte polivalent, sostenible i que havia de fer front a les necessitats actuals i futures dels clubs esportius de la ciutat, pensant també en l’espai per poder ubicar-hi, al costat, la segona piscina climatitzada, una de les altres assignatures pendents en matèria d’equipaments esportius a Figueres, a més de pistes esportives descobertes a l’entorn.

El projecte gaudia del consens dels clubs esportius, dels veïns, i dels partits polítics que, en la seva majoria, donaven suport al nou pavelló municipal, participant com a jurat del concurs d’idees per escollir el projecte guanyador l’actual alcaldessa, Agnès Lladó, aleshores portaveu d’ERC, qui presidia la sala de plens amb l’alcaldessa Marta Felip, i jo mateix, com a responsable de la regidoria d’Esports.

Fins aquí tot sembla perfecte, teníem projecte guanyador i projecte de construcció (375.000 euros), teníem el projecte de soterrament de les línies elèctriques (428.397 euros), amb el consens i amb el pressupost (5,8 milions d’euros) per tirar-ho endavant.

Dos anys i mig després de l’entrada del nou govern, anuncien que renuncien al projecte del nou pavelló, i el que queda de tot allò és un solar, un cartell abandonat amb la imatge del nou pavelló, i l’anunci del govern de cedir els terrenys per a la instal·lació de l’antena 5G que, amb molta polèmica, van rebutjar els veïns del Rally Sud l’any 2019.

Tot això, sense la més mínima informació prèvia als veïns de l’Olivar Gran, que han passat de preveure un pol esportiu a trobar-se a la premsa que, en lloc d’un pavelló esportiu, tindran una antena de telefonia i un solar.