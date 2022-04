No va de bons i dolents

Des de l’inici del mandat del govern d’Agnès Lladó el juny del 2019, els partits de l’oposició hem expressat en nombroses ocasions la nostra disconformitat amb la manca de transparència i el tarannà poc dialogant del seu govern.

Aquesta manera de fer que s’ha repetit massa sovint, darrerament és una constant també durant els plens municipals, on l’alcaldessa ens alliçona sobre bons i mals figuerencs. Els bons figuerencs, segons la senyora Lladó, són els que viuen a Figueres i no critiquen el govern de la ciutat i els mals figuerencs, els que no hi viuen o els que opinen sobre tot allò que li falta a Figueres per ser la ciutat que tots volem. Una manera esbiaixada i poc realista d’entendre la societat en la qual vivim. A Figueres, i a qualsevol municipi, el deure de l’oposició i dels ciutadans és també transmetre al govern quines són les accions que ens ajudarien a tenir una millor convivència i qualitat de vida. Per tant, el mal figuerenc no és el que critica ni el que viu fora de Figueres, i amb afirmacions com aquestes l’únic que aconsegueix aquest govern quadripartit és dividir la ciutat i crear malestar. Tots els figuerencs, tant els que viuen a la ciutat com els que hi treballen o en gaudeixen, tenen dret a ser escoltats. Li recordem a l’alcaldessa que, per molt que vulgui silenciar les opinions que no li són favorables, o inclús, invisibilitzar la presència dels regidors de l’oposició quan no li convenen, les coses sempre acaben caient pel seu propi pes.