Vine a escalar i gaudeix de la música en directe

Música i esport, una fusió perfecta que funciona amb gairebé qualsevol activitat física i per la qual també aposta Climbing Madrid, la gran festa de l'escalada a Espanya, que permetrà endinsar-se en l'univers d'aquesta pràctica esportiva i completar-la, a més, amb la millor música en directe. Un còctel per reforçar l'experiència i portar les emocions i el gaudi a una nova dimensió.

La Comunitat Autònoma de Madrid i la localitat d'Arroyomolinos es convertiran, del 10 al 16 de juny, en l'epicentre nacional de l'escalada i també en un referent per als amants dels festivals musicals. I és que, al llarg de les seves sis jornades de durada, es podran contemplar fins a 10 actuacions diferents.

L'agenda musical, denominada Climbing Music i dirigit per Alec Inogés (fundador de la revista cultural No Hay Chances),abasta tot tipus d'estils, des del pop i el rock fins a l'indie, el rap i els ritmes electrònics. La Milagrosa, Vangoura, Jase The Rockstar, Ani Queen i Crianza són alguns dels grups que animaran Climbing Madrid de dilluns a divendres, mentre que el dissabte i el diumenge serà el torn de DJs com Neus González, Abel The Kid i Varoc.

Tots els concerts són gratuïts i comencen a partir de les 20:30 hores. I per gaudir-ne només cal inscriure's al web de Climbing Madrid. Després del procés es rebrà un correu electrònic de confirmació amb les entrades. Podeu fer clic al títol destacat de cada grup per accedir als tiquets corresponents.

Prepara els teus millors moviments i deixa't portar pels ritmes que et faran gaudir de la gran festa de Climbing Madrid, que compta amb el suport tant de la FMM, la federació madrilenya, com de la FEDME, la federació espanyola.

Vine a escalar i descobreix com la música i l'esport es fusionen en un sol esdeveniment mai vist. I recorda que també podràs posar a prova les teves habilitats d'escalada, a la zona Open oberta al públic, i fins i tot quedar-te a dormir, per poder exprimir al màxim cada jornada.

Vangoura. / .

Vangoura, dilluns 10

Aquest jove duo madrileny d'indie proposa un estil a mig camí entre el pop clàssic i els sons avantguardistes. Amb el seu primer àlbum, van ser un dels 15 finalistes del concurs Mad Cool Talent by vibra Mahou; amb el segon, que acaben de llançar, esperen conquerir el públic de Climbing Madrid. La cita és a les 20:30 hores.

Però la jornada inicial presenta doble oferta musical i, a partir de les 21:30 hores, Vangoura deixarà pas a un grup local d'Arroyomolinos, perquè aquesta localitat madrilenya és també un autèntic centre de creació musical.

Crianza, dimarts 11

Crianza busca explorar noves fronteres sonores, que fusionin gèneres com el bedroom-pop, la música de soca i el rap melòdic. El seu enfocament creatiu i la connexió única que comparteixen com a artistes prometen oferir grans emocions en la seva actuació en la gran festa de l'escalada. A les 20:30 hores.

Ani Queen. / .

Ani Queen, dimecres 12

A través d'un estil urbà i conceptual, Ani Queen mostra el seu costat més transgressor i feminista a les seves actuacions. Amb referències que van des de la mitologia grega i l'astrologia fins a les històries de terror de la cultura popular, aquesta autèntica diva promet no deixar ningú indiferent. Caràcter i personalitat pròpia. A les 20:30 hores.

Jase The Rockstar, dijous 13

Un altre jove de gran projecció. Ha organitzat ja diversos concerts a Madrid i, en tots, ha aconseguit omplir les sales. Proposa sons roquers i influències del so Miami, i s'acompanya d'altres creadors amb l'objectiu de crear una comunitat musical que reculli les últimes tendències. Començarà a les 20:30 hores.

La Milagrosa. / .

La Milagrosa, divendres 14

La Milagrosa és una banda de dream-punk amb traces de post-pop, i les seves cançons recullen un so entre dreamy, bedroom i fosc. Tocarà a partir de les 20:30 hores. Però l'agenda musical del divendres 14 serà triple, perquè després d'aquest grup, serà el torn a les 21:30 d'una formació local d'Arroyomolinos. A més, la DJ Neus González, del programa radiofònic Los 40 principales, posarà a ballar a tothom amb les seves propostes electròniques des de les 22:30 hores.

Abel The Kid / .

Abel The Kid, dissabte 15

Abel The Kid és un dels DJ i productors més importants de la música de ball a Espanya. Va ser resident durant 8 anys de la sala Fabrik de Madrid i, també, un convidat habitual dels clubs més importants d'Eivissa, com ara Privilege, Ushuaia, Pacha i Arkadia Miami. La seva sessió donarà començament a les 22:30 hores.

Varoc. / .

Varoc, diumenge 16

Varoc és un jove prodigi que porta en la cultura clubbing des dels 10 anys. Té formació com a productor i informàtic musical, i, amb prou feines 16 anys, ja va actuar en un dels festivals més importants del planeta: Tomorrowland. A més, és un altre convidat habitual a les millors sales d'Eivissa.

Aquest artista donarà tancament a la programació musical de Climbing Madrid i la seva actuació està prevista per a les 16:30 hores.