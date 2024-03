«La Passió» de Sant Climent Sescebes proposa una paròdia inspirada en «La vida de Brian»

La Passió de Sant Climent Sescebes, que arrenca aquest diumenge 24 de març a les sis de la tarda, és un clàssic de la Setmana Santa. Amb un guió sense massa possibilitats de traspassar els marges, cada any innova per mantenir l’interès del públic i dels mateixos actors. Enguany ho fan introduint una escena nova que permetrà a intèrprets d’11 a 13 anys agafar cert protagonisme. També impulsen una sessió alternativa, el dijous 28, una «paròdia divertida i amena, que vol ser una aclucada d’ull a la comèdia La vida de Brian dels Monty Python». Sota el títol On és Jesús?, es tradueix en sessions curtes de vint minuts, estil microteatre, durant les quals el públic acompanyarà als actors pels escenaris emblemàtics de La Passió, ubicats a l’Horta d’en Cusí.

L’actor Marc Sala, que torna a dur la direcció per segon any consecutiu, revela que feia anys que volia fer «una paròdia com aquesta, sense ofendre ningú». De fet, la temàtica és aliena a la vida de Jesús i parteix d’una reunió del poble que vol fer fora els romans «perquè ja estan farts d’ells». Aquesta proposta, que esdevé «un al·licient extra», segons Sala, la porten a escena una dotzena d’actors, tots ells voluntaris, que han participat en improvisacions «partint d’uns esquemes escrits» per anar polint i acotant fins al resultat final. Les sessions del dia 28 es fan de sis a vuit del vespre amb passis pensats per a un públic reduït. Per assistir, doncs, cal reservar al 635 603 950 o al mail lapassioscs@gmail.com. També hi haurà representacions normals, amb l’elenc al complet, els dies 29 i 31 de març, a les sis de la tarda.