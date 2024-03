Fa vint-i-cinc anys que els veïns de Garriguella van decidir impulsar una fira consagrant-la a dos dels productes més lligats a l’Empordà: la garnatxa i el brunyol. «Es va començar amb poques parades i ha anat creixent i evolucionant», reflexiona Rosa Batllori, regidora de Festes i Cultura a l’Ajuntament de Garriguella, qui, mirant en perspectiva, li reconeix la capacitat que ha tingut de visibilitzar al poble. Coincidint amb aquest quart de segle d’existència i a causa d’unes obres a l’espai habitual, el batec de la fira es trasllada dissabte al cor del poble, a la plaça de l’Església i el seu entorn.

El tret de sortida, però el dona divendres, a les 19 hores, la presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, convidada a oferir el pregó als jardins del celler Trobat, un acte amenitzat pel trio Orlina. El gruix es desplegarà dissabte amb dues visites que busquen posar en valor el patrimoni arquitectònic i històric local. Per una banda, l’arquitecta Adela Geli farà una visita guiada als búnquers i per l’altra, el periodista Josep Playà conduirà l’itinerari de l’aeròdrom republicà. Per assistir-hi cal reservar plaça a l’Ajuntament fins dimecres. Costa 12 euros i inclou, al final de la ruta, una degustació de vins dolços dels cellers Mas Llunas, la cooperativa de Garriguella i Masetplana.

Una vuitantena d'estands

A la fira participaran una vuitantena d’estands, entre ells associacions locals que elaboraran brunyols i fins a cinc cellers amb les seves garnatxes. A més, els visitants podran fer tasts adquirint tíquets degustació que inclou cinc consumicions, de garnatxa o brunyols. Al llarg del dia també hi haurà moltes activitats: una cercavila gegantera (11 hores); un espectacle infantil amb Atrapasomnis (12 hores); un concert amb el grup Free Tanga’s format per joves d’entre 12 i 13 anys; sardanes amb la Principal de Garriguella (16 hores) i música amb Swing Engine (18 hores). També es farà un taller amb Pinta Palets.