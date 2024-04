Així captava a noies el lama detingut per donar mercuri als seus fidels: "La relació sexual serà un instrument de més consciència"

"Aquí estic una altra vegada, però és que la Mare Divina m'estreny i m'empeny. No vull que pensis que el més important que et vaig dir l'altre dia és l'activitat o relació sexual, no vull que això pugui ser un motiu que et pugui portar a rebutjar el procés que jo veig i la Mare em mostra que ha de passar". Així arrenca una de les cartes que José Manuel Cánovas, el lama detingut el novembre passat en una finca d'Abanilla (Múrcia) per subministrar presumptament als seus fidels mercuri i altres substàncies tòxiques, va enviar a una jove de 23 anys a la qual volia "persuadir" perquè entrés a formar part del seu grup, la Fundació Mahasandhi i "fongués la seva energia" amb la d'ell.

"Haig d'ajudar-te a preparar-te, donant-te i vessant sobre tu tota la meva energia d'amor i d'aquesta manera tu t'omples i creixes", va escriure el guru a una noia, segons la querella

Les seves cartes, poemes i cançons s'inclouen en una nova querella que dues exseguidores del conegut com a 'lama del mercuri', han presentat contra ell en un jutjat de Múrcia i a la qual ha accedit CAS OBERT. Amb ajuda de l'advocat especialitzat en sectes Carlos Bardavío, acusen a Cánovas de cometre contra ells i altres fidels, des del 2008, múltiples delictes de coaccions psicològiques, amenaces, extorsió, estafa, lesions, associació il·lícita i delictes contra els drets dels treballadors. Ell nega tots els fets i està en llibertat, investigat per un delicte contra el medi ambient

Quatre dones

Les seves víctimes l'acusen també d'intentar captar a noves adeptes, a les quals doblegava l'edat, perquè mantinguessin relacions sexuals amb ell, sota el pretext de "elevar l'energia del grup i ajudar a molts éssers". A algunes d'aquestes noies, segons denuncien els dos exadeptos, va arribar a convèncer-les que "ajudarien a la seva família" si acceptaven unir-se al guru, després d'anys "sotmeses a complexes tècniques de manipulació i persuasió coercitiva per part" de l'autodenominat com a Transcendència Total.

És el cas de Sita. Amb aquest nom, va rebatejar Cánovas a una de les seves "escollides", amb la qual va planejar tenir dos fills, segons la querella. Encara que segons la seva versió, a la noia, d'uns vint anys, no l'havia seleccionat ell, "la Mare l'havia triat perquè la seva energia era superior a la de les quatre dones que vivien amb ell des del principi", després ell s'havia "enamorat d'ella" i junts havien de "aconseguir el procés per a poder coagular una pedra alquímica que ajudaria a molta gent".

Dejuni i talls

Segons el relat dels denunciants, la jove, que travessava un moment vital delicat, va començar a acudir a la finca d'Abanilla on Transcendència Total cohabitava en cases cova amb els seus fidels des del 2008. Aquests "treballaven per a ell i se sotmetien als seus rituals, inclòs el dejuni i talls" perquè, com sosté la querella, "de no fer-ho eren humiliats" pel guru i fins i tot "amenaçats amb perdre la seva pròpia casa si eren expulsats del grup”.

Transcendència Total "va tractar d'enamorar" a Sita durant setmanes, sense èxit, d'acord amb la documentació aportada per les seves exseguidores. "Feia cerimònies on li posava flors com si fos una deïtat hindú, li feia regals i la complimentava amb la intenció de consquistarla".

"Vull omplir-te d'amor"

També li enviava correus electrònics: "Jo necessito poder usar la meva energia i el contacte amb tu per a obrir més l'amor gojós del meu cor. Vull omplir-te d'aquest amor, per a mi ara representes el canal de la puresa. Si us plau, considera ajudar-me. No tinguis por, confia el que puguis i deixa'm mostrar-te a poc a poc el que significa", es llegeix en un d'aquests missatges, ja en poder de la jutgessa.

"Haig d'ajudar-te a preparar-te, donant-te i vessant sobre tu tota la meva energia d'amor i d'aquesta manera tu t'omples i creixes. Jo sento que estic complint amb les meves aspiracions i les de la Mare, per alguna cosa que és més gran que nosaltres mateixos".

El guru explica a la jove, que no es mostra molt receptiva en les seves respostes, en què consistirà "el procés" que la Mare divina li ha encomanat: "Al principi consta bàsicament que jo utilitzi la meva pròpia energia fonent-la amb tu, vaig fent a poc a poc meditacions i visualitzacions i actes energètics que en tu van fent descendir energies espirituals". Encara que li adverteix que "si en el futur han de donar-se altres coses més profundes o no és una cosa que en el moment es veurà i decidirà, però si us plau no creguis que la relació sexual és la última finalitat, si ha de ser serà un instrument més d'obertura i consciència, però la finalitat és un altre (…)".

'Transfusions d'energia'

Segons la querella, per més que Transcendència Total intentava "enamorar-la", la jove "no podia sentir aquest amor que el querellat li exigia, llavors ell li va donar unes gotes per a obrir-li el cor". Ella pensava que eren "elixirs", però va començar a "tenir fortes taquicàrdies després de les sessions" amb Cánovas, en les quals el guru "semblava trasbalsat i desequilibrat". També a sentir-se molt "exaltada", per la qual cosa va sospitar que l'home "podia estar drogant-la amb LSD, èxtasi o burundanga, a causa dels canvis d'humor i emocions tan grans que patia en sortir de les seves reunions" amb ell.

Ell la constrenyia a "despertar més ràpid" per a poder avançar espiritualment junts, amb missatges com: "Jo i la Mare necessitem que despertis una mica més ràpid. Desperta't del son profund!", i altres més explícits sobre els seus propòsits amb ella, segons la querella: "La teva energia i cor han de ser desembussats o purificats d'alguna manera, perquè com jo i tu vam veure l'altre dia, estaves una mica seca… per dir-ho d'alguna manera. Si no reps com 'transfusions', més o menys, jajaja, d'energia, perdona que rigui però això és molt gràfic per a mi, et pot costar un temps que es permeti en tu que algú parli, suposo que m'entens".

Una altra deixebla per a procrear

Malgrat que, segons el relat dels denunciants, Cánovas va tractar de "fer-li xantatge", ella es va negar a acatar els seus desitjos i va tallar el contacte amb el guru. Llavors, ell "va designar a una altra per a procrear els fills que volia tenir, ja que sabia que ella no es podria negar en ser deixebla seva i viure ja a Mahasandhi, retirada en la pràctica espiritual segons les seves directrius, en total submissió i obediència, i en les condicions d'ús de mercuri i presa de substàncies psicoactives, i amb l'amenaça de perdre-ho tot si marxava".

Quan la policia va entrar a la finca de Múrcia i el va detenir, Transcendència Total vivia amb tres dones que cuidaven la casa i s'encarregaven de totes les feines domèstiques, segons les fonts consultades per aquest mitjà.

Manipulació subtil

"Aquest tipus de grups aprofiten qualsevol escletxa de vulnerabilitat en l'adepte per a aconseguir el que volen d'ells. El missatge és: 'obeint-me aconseguiràs alguna cosa que de cap altra manera aconseguiràs'. Aquest missatge és reforçat no sols pel guru, sinó per altres membres del grup, que creuen fermament en les promeses del líder. Hi ha persones que, per aconseguir sanar o ajudar a un familiar malalt, per exemple, acaben fent tot el que un guru els exigeix", apunta el psicòleg expert en sectes José Miguel Cuevas, que està tractant a la seva consulta a diversos afectats pel lama de Múrcia. Prèviament, això sí, afegeix l'especialista, "han estat manipulats de manera lenta i subtil, fins i tot drogats sense el seu coneixement o mitjançant l'engany, per a portar-los a aquest estat de submissió. I si s'adonen de l'engany, se'ls amenaça amb conseqüències atroces".

En el cas de la Fundació Mahasandhi i el seu líder, Transcendència Total, "la dinàmica de coacció psicològica i de xantatges a les víctimes, la ingesta de substàncies que prèviament havien estat en contacte amb mercuri i de substàncies psicotròpiques, tenia com a finalitat sotmetre i dominar als membres, en concret als querellants, per a seguir sense capacitat crítica, això és, amb control de la personalitat o la seva alteració", denuncien els dos exseguidores en la seva querella.

Persuasió coercitiva

Luis Santamaría, investigador de la Xarxa Iberoamericana d'Estudi de les Sectes (RIES), adverteix que "cada vegada és més comú trobar exemples d'aquests abusos sexuals en el context sectari dins del que anomenem 'galàxia New age'. Amb el pretext del benestar, l'energia, la plenitud de la consciència... s'arriba a l'abús i violació d'adeptes que són portats hàbilment al llit del seu guru o mestre".

En aquest context, "a la víctima se li fa creure que va accedir lliurement, quan en realitat estava sota els efectes de les estratègies de persuasió coercitiva, en un ambient grupal de devoció incondicional al guru, reforçat per un bombardeig d'amor constant per part del líder o xaman".D'amor parla un altre dels poemes aportats davant el jutge i enviats per Transcendència Total a una jove: "Estàs al meu cor, donant-te amor em quedo ple en resplendor, però les meves cèl·lules criden el contacte amb el teu amor (…). Quan la Mare aflori i es trobi de nou en Tu, quan banyi el teu cos i les teves esferes interiors i llavors et demani que t'uneixis a Mi, dues veritables essències unint-se porten calor, el goig, l'èxtasi superior, això és delit sense dolor, és puresa d'amor".