Nottingham Forest: una excusa de dos amics de Roses per continuar gaudint del futbol

Un exercici d’amistat entre dos enamorats del futbol s’ha convertit en la primera penya oficial del Nottingham Forest anglès al país. Amb l’esperança d’animar el mateix equip amb la passió que els lliga a perseguir la pilota des de petits, els rosincs Àlex Campos i Álvaro Fransoy han creat rebombori entre els aficionats d’un dels equips il·lustres de la terra promesa del futbol. Reconeixen que «se’ns n’ha anat de les mans» i que «mai havia gaudit tant amb el futbol». Una història d’aquelles que comencen per casualitat, sense buscar-ho, i que deixen l’alegria com a teló de fons d’un sentiment pel futbol que sovint es perd en el dia a dia.

«Som amics de tota la vida, però sempre hem animat clubs diferents. Un dia vam decidir buscar un equip per seguir i animar junts; vam triar el Nottingham Forest», recorda Àlex Campos d’una de les primeres converses sobre el tema. I és que no va ser amor a primera vista, però sí una estima que va anar a més amb el pas de les setmanes. «Vam començar a seguir els resultats. L’any següent, ja vèiem algun partit, ens vam comprar la samarreta, ens vam fer socis del club i vam enganxar alguns amics i familiars amb la ximpleria», afegeix. Una història que va viure en paral·lel, també, el seu còmplice. «Vam trobar que el penúltim classificat de l’English Football League Championship tenia dues Copes d’Europa seguides. Amb la broma, se’ns n’ha anat una mica de les mans», explica Fransoy.

La visita rosinca a l’estadi del Nottingham Forest. / EMPORDÀ

La visita a Mestalla

Amb la celebració del Mundial de 2022 a Qatar, molts equips sense jugadors internacionals van disputar partits amistosos aquell desembre. La casualitat va portar el Nottingham Forest a Mestalla (València), on un grup d’aficionats rosincs van decidir fer el pas de veure i viure per primera vegada l’experiència. «Un parell d’hores abans, vam anar a un bar a prop de l’estadi. Sincerament, pensàvem que seríem quatre gats, i ens vam trobar amb una onada vermella del Forest. La gent al bar ens mirava i preguntava; van al·lucinar amb la nostra història i ens van acollir. Vam pujar amb ells a les localitats visitants i vam mantenir el contacte», rememora Campos, porter del Roses City, que va rebre la invitació d’una penya local anglesa per a assistir al derbi contra el Leicester, concretament el de l’East Midlands clubs, pels més sibarites i refinats del planeta futbol.

Llavors, va entrar en escena en Darren, el padrí del sentiment altempordanès pel Forest, que va obrir una porta que cap dels dos rosincs s’esperava. «Ens va proposar crear la primera penya del club a Espanya i ens ho va gestionar tot. Aquesta temporada 2023/24 hem fundat The Spanish Reds. Som més de quaranta», explica Campos. La seu de la penya és el restaurant Ca la Margarita, de Roses.

Barrett, amb el vi de l’Empordà i amb Fransoy i Campos. / EMPORDA

Barrett i el vi de l’Empordà

Amb l’oficialitat com a carta de presentació, una expedició de fins a 14 persones des de la flamant penya oficial del Forest a Roses, es va plantar a la ciutat de Nottingham per veure un atractiu duel contra l’Arsenal. Una visita que va ressonar per tota la localitat britànica, ja que aquesta delegació altempordanesa va ser rebuda amb catifa vermella. La directiva del club va organitzar un tour privat per l’estadi i la ciutat al grup rosinc. Una visita que va culminar amb una sorpresa inesperada. Unes hores abans del partit, avisen a la comitiva que vagin al Boat Club, epicentre de la prèvia de les penyes del Forest qualsevol dia de partit.

Colin Barrett, llegenda del club per un dels gols més importants de la seva història en la consecució d’una de les Copes d’Europa, va entrar a rebre els altempordanesos. Va fer acte de presència davant la curiositat que tenia per un grup de rosincs que estimaven el club de la seva vida per amistat i casualitat. «Ens va explicar la seva història, el seu gol. Una de les llegendes del club ens va rebre amb els braços oberts i li vam regalar el que teníem, una ampolla de vi», explica Campos. «Allà hem trobat aquest sentiment de comunitat i pertinença que aquí no tenim», comenta Fransoy. Un sentiment que es va traduir en la unió entre el present i el passat, els terrenals i la llegenda, Nottingham i Roses a través d’una ampolla de vi amb denominació d’origen Empordà, que simbolitza una de les aventures més boniques que recordaran dos amics que han aconseguit trobar un equip per animar junts.