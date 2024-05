Detenen un home per sostreure 64 caixes de material esportiu d’un camió a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat 5 de maig un home, de 31 anys, per sostreure 64 caixes de material esportiu d’un camió a la Jonquera. A més, també se l’acusa d’un delicte contra la seguretat viària per conduir temeràriament.

Els fets van succeir el mateix 5 de maig a la Jonquera on, cap a un quart de set del matí, un agent fora de servei va detectar una furgoneta que circulava per l’AP-7, en sentit sud, a gran velocitat. L’agent va alertar del fet i es va comprovar que el vehicle constava sostret a Reus el dia 29 d’abril. Tot seguit, va fer un seguiment de la furgoneta i va veure que circulava temeràriament, fent avançaments utilitzant tots els carrils de la via i sense senyalitzar les maniobres. També va comprovar que el vehicle anava molt carregat i amb caixes al seient de l’acompanyant.

Una patrulla de mossos de paisà va localitzar la furgoneta a l'N-II a Caldes de Malavella i finalment, amb el suport de dues patrulles de trànsit, van aturar-lo a la carretera C-63, al terme municipal de Sils.

El conductor va intentar fugir corrents, sense aconseguir-ho. Després de diverses gestions policials es va esbrinar que la càrrega que transportava, caixes de roba esportiva, l’acabava de sostreure d’un camió estacionat a la Jonquera. Per aquest motiu, van detenir el conductor i van recuperar el vehicle i la mercaderia sostreta.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions relacionades amb el fet. El detingut, que tenia antecedents, va passar el dia 6 de maig a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.