Lectura intel·ligent

Diada de Sant Jordi a Figueres. / Jordi Callol

La literatura va abraçar la intel·ligència artificial (IA) fa dècades. Autors com Isaac Asimov i Arthur C. Clarke, entre altres, varen incorporar-la a les seves trames amb un rerefons futurista i amb protagonismes contraposats. O bé eren robots que serveixen d’ajudants als éssers humans o bé, es rebel·len contra ells per prendre’ls tot el poder.

Si bé aquella ciència-ficció ha generat uns bons rèdits a les editorials, avui s’ha convertit en un maldecap per al sector. Ja fa temps que circulen estudis sobre quan arribarà el primer best-seller escrit únicament per la intel·ligència artificial. Si en fem cas, el llibre més venut per Sant Jordi del 2050 estarà escrit per un programa informàtic. Quin horror!

Sabem que la IA actual és incapaç de generar idees noves. De totes maneres, sí que s’ha convertit en una eina amb capacitat d’ajudar els humans a catalitzar la seva creativitat. Conec escriptors que encara redacten els seus originals a mà, amb ploma i paper. Altres, en canvi, ja fan servir la tecnologia per generar idees, històries o per enriquir el vocabulari dels seus textos. Dues fórmules diferents però, per a mi, perfectament acceptables.

Una altra cosa és una pràctica que fa temps que denuncien les associacions d’autors. La popularització de la intel·ligència artificial, amb eines com ChatGPT, ha fet que Amazon s’hagi inundat de llibres escrits per màquines. Tant és així, que el gegant del comerç electrònic acaba de limitar l’autopublicació a tres llibres diaris per autor i a identificar l’ús de la IA. Sí, heu llegit bé, tres al dia. Són obres que sovint freguen el plagi d’altres autors, com alerten els escriptors. També preocupa què pot passar amb obres universals i ja lliures de drets, com seria el cas d’El Quixot. Amb la tecnologia actual, ja és possible escriure –per dir-ho d’alguna manera– un nou llibre a partir dels personatges de Cervantes. Més horrorós encara!

Mentre veiem com evolucionen la literatura i la resta de la humanitat sota l’impacte de la IA, aprofitem aquest Sant Jordi per gaudir de les nostres escriptores i escriptors humans. I si són de quilòmetre zero, molt millor. Com deia un famós polític americà: «Gastar diners en llibres és una inversió que dona bon interès». Feliç i intel·ligent lectura.