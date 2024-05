Les Antípodes d’Agullana s’estrena amb un cicle d’art, cultura i pensament en tres actes

Fa temps que Agullana s’ha anat convertint en un generador de propostes culturals molt potents. La darrera, Les antípodes, és un projecte impulsat pel productor per artistes i museus, Oriol Caba, en una antiga casa del poble reconvertida ara en residència de recerca i creació artística que, a partir d’aquest divendres, es comença a fer visible de la mà d’un cicle que uneix art, cultura i pensament. Prenent com a eixos les idees de frontera, utopia, pagesia i comunitat, es cerca, assegura Caba, «generar noves relacions entre les comunitats locals i les societats urbanes, basades en el diàleg d’igual a igual, no en el turisme extractiu ni en l’aparador mercantilista, sinó posant en valor la riquesa d’un sistema de vida lligat al territori delimitat entre el Canigó, el Bassegoda i el cap de Creus».

El cicle, que es desgrana en tres caps de setmana i inclou col·loquis, espectacles, projeccions i exposicions, s’ha batejat amb un nom que evoca «els camins de l’infinit»: «Plus Ultra», títol d’un poema de Jacint Verdaguer del llibre Al cel (1903) que estableix connexions entre l’univers i la terra. Així, bona part de les propostes s’hi inspiren i miren cap al cel com la doble sessió que oferirà l’estudi empordanès de recerca audiovisual Playmodes aquest divendres a les nou del vespre, al prat d’Edgna, de pastura ecològica de MuDA. Han escollit la performance Contorns que connecta amb les forces tel·lúriques i Astres, un viatge sideral a través del temps amb música electrònica i l’ús d’un làser per connectar amb les estrelles i dibuixar constel·lacions. Per donar-li sentit, el professor de llengua i literatura grega Jordi Pàmias parlarà del significat d’alguns mites i l’enòleg Salvador Batlle presentarà vins naturals de Còsmic Vinyaters.

Assaig de la performance Astres. / Cedida per Les Antípodes

Plus Ultra continuarà dissabte, a les onze del matí, quan es presentarà la col·lecció de gravats Belvedere, de l’artista Miquel Duran, a l’Observatori de Can Palau, recentment recuperat. Una cinquantena d’aquests gravats es podran adquirir a través del web lesantipodes.com, per donar suport a la iniciativa. No serà l’única mostra, ja que també es presentarà el Pavelló utopia a l’edifici municipal la Guilla, on s’exhibiran els resultats dels tallers fets per l’artista Klas Ernflo, que està fent una residència al voltant del vi. Ernflo ha treballat amb alumnes de l’escola Lluís Marià Vidal d’Agullana i a l’institut de la Jonquera, introduint-los en la idea d’utopia. «En un món que cada vegada hi té menys lloc, ell els ha ajudat a imaginar-ne una de pròpia», diu Oriol Caba.

Refugiats mexicans i ucraïnesos

Els dos caps de setmana següents es comptarà amb la presència, entre altres, de la neta de la Pasionaria, Lola Ibarruri, qui participarà en un col·loqui amb el director Javier Rioyo, el director del Museu de l'Exili, Miquel Aguirre, i el periodista Marià Delàs. També s'han programat les actuacions de Za! + Perrate, que presentaran el seu nou disc Jolifanto, i Quimi Portet. A més, cal destacar la performance Camarades, d’Emilio López-Menchero, el dissabte 25, que vol fer un salt en el temps i traslladar Agullana el 1939. Aquest dia es podran veure al poble banderes de Mèxic i la Unió Soviètica, fetes per cosidores locals, que lluiran a les cases que, durant la retirada republicana, van acollir les ambaixades d’ambdós països. Hi participaran refugiats mexicans, amenaçats de mort, i ucraïnesos que fugen de la guerra. Aquest dia, a la tarda, es projectarà el film Oleg y las raras artes que servirà per "explorar la inquietant ànima russa amb Andrés Duque, director d'aquest documental sorprenent".