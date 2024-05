La crisi energètica i el nou model de les renovables es debat a l'obra «Solar», que arriba a Figueres

El col·lectiu Mos Maiorum presenta, aquest divendres 10 de maig, a les vuit del vespre, sobre l’escenari del Teatre El Jardí de Figueres, Solar, un espectacle immersiu sobre la crisi energètica basada en el macroprojecte de plaques fotovoltaiques que es vol ubicar a Sant Martí de Tous, ocupant 168 hectàrees de sòl agrari. Mos Maiorum, nominat als premis Max dins la categoria Autoria Revelació, destaca per l’especialització en teatre documental i polític, amb una visió artística centrada en la creació d’experiències immersives. Amb Solar s’escoltaran testimonis reals que permetran entendre la magnitud de la tragèdia.

A banda de la representació de Solar, Figueres a Escena i l’Aula de Teatre programen altres activitats entorn el tema. Aquest dimecres 8 de maig, a dos quarts de nou del vespre, a La Cate, Diòptria projecta el film Planet of the humans que parla sobre els residus generats per aquestes instal·lacions quan queden obsoletes, les matèries primeres utilitzades per fabricar els panells fotovoltaics o la degradació ambiental que pot suposar una planta elèctrica de biomassa. Dijous 9 de maig, a les vuit del vespre, als Caputxins, es fa una taula rodona en la qual participen Arnau Lagresa, secretari tècnic de la Iaeden i tècnic de Sistemes d’Informació Geogràfica; Jaume Darné, enginyer de Telecomunicacions i integrant de l’Associació Stop Macro parc Eòlic marí de la Costa Brava Nord, i Pere Guerra, enginyer, fundador d’Enerside Energy S.L. i vicepresident de Pimec Girona. Aquests dos actes són gratuïts, però cal inscriure’s al web figueresaescena.cat.