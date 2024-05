Figueres ofereix refugi a una mitjana de 60 persones sense llar en el seu espai de tardes

El servei de tardes de l’Ajuntament de Figueres, cedit a Càritas Alt Empordà, s’ha convertit en un espai crucial per al col·lectiu de persones sense llar, on s’atén una mitjana de seixanta persones sense llar al dia. Algunes d’elles estan en seguiment des del programa Sense Llar de l’entitat, que atén un total de 97 persones, mentre que unes altres són usuàries ocasionals del servei. «A través d’aquesta iniciativa, s’ha observat com les persones ateses s’han sentit empoderades en trobar un lloc segur i de suport», explica el president de Càritas Alt Empordà, Josep Ramírez. Aquestes persones provenen de situacions molt diverses, des de dormir al carrer fins a ocupar espais abandonats, i es troben en una situació d’exclusió social crònica, per la qual cosa aquest espai ja consolidat, després de tres anys d’activitat, s’ha convertit en el millor refugi.

Treball conjunt

El treball conjunt entre Càritas i l’Ajuntament de Figueres ha permès oferir aquest servei a les instal·lacions del menjador social, cada tarda. De 3 a 6, l’espai està obert a les persones que s’hi apropen: «Allà poden prendre un cafè, galetes i suc, alguns també juguen a les cartes, uns altres simplement venen per conversar. És un lloc segur per a ells, un punt de trobada per mantenir el vincle que han creat i que els uneix a ells i a les persones que els acompanyen així com el personal que hi treballa: assistent, voluntari, treballador social». Segons Ramírez, s’ha aconseguit que els usuaris s’empoderin d’aquest lloc, ja que «aquí troben una mica de calma, atenció, companyia, es tranquil·litzen en situacions que quan són al carrer els semblen molt difícils i se senten abatuts».

Aquest servei està inclòs dins el projecte Sense Llar de Càritas, que surt al carrer per detectar persones en situació de sensellarisme, conèixer les seves necessitats i mirar de crear vincles, per afavorir processos de recuperació personal, millorar la seva qualitat de vida i fomentar la inclusió a la comunitat.

El perfil són persones soles, amb una gran exclusió social i algunes cronificades. Treballem en xarxa i en coordinació, amb els Serveis Socials de l’Ajuntament. Aquest treball en xarxa ha permès oferir un acompanyament personalitzat segons les necessitats de cadascú, amb una mitjana de 8 persones ateses al dia.

Un recompte conjunt entre Serveis Socials i Creu Roja ha constatat que a la ciutat, la nit d’aquest dijous, hi havia 20 persones dormint al ras, 28 sota cobert i 9 en cotxes o furgonetes. Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres, juntament amb Creu Roja i amb el suport de la Guàrdia Urbana, Càritas, ONG Tallers i Protecció Civil, van realitzar, el passat dijous 14 de març a la nit, un recompte nocturn de les persones que dormen al carrer a la ciutat. Se’n van localitzar 57. D’aquestes, 20 dormien al ras, 28 sota cobert (caixer, tenda de campanya, porxo, portal...) i 9 en cotxes o furgonetes. Ramírez apunta que es tractava d’un recompte de mínims «perquè segurament hi ha més gent amagada a qui no s’ha pogut trobar, ja que estan en cases abandonades i en infrahabitatges, sense llum ni aigua».

Aquest dispositiu, segons fonts oficials, es va fer «amb l’objectiu de conèixer la situació de les persones que viuen al carrer per poder impulsar polítiques socials i recursos útils que s’adaptin a la seva realitat i s’enfoquin a aconseguir que ningú hagi de viure al carrer».