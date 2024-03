Figueres localitza 57 persones dormint al carrer en una sola nit

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres, juntament amb Creu Roja i amb el suport de la Guàrdia Urbana, Cariats, ONG Tallers i Protecció Civil, ha realitzat aquest dijous a la nit un recompte nocturn de les persones que dormen al carrer a la ciutat. Se n'han localitzat 57. D’aquestes, 20 dormien al ras, 28 sota cobert (caixer, tenda de campanya, porxo, portal...) i 9 en cotxes o furgonetes.

El recompte és una radiogradia del nombre de persones que dormen al carrer en un municipi determinat en una nit determinada. "Cal tenir en compte que el resultat és una xifra de mínims perquè segurament hi ha més gent amagada a qui no s’ha pogut trobar. Tot i així, es tracta d’un mètode efectiu per tal de mesurar l’estat del problema i analitzar el seu progrés en el temps", expliquen fonts municipals.

El dispositiu s’ha dut a terme entre les 8 del vespre i les 12 de la nit d’aquest dijous, "amb l’objectiu de conèixer la situació de les persones que viuen al carrer per poder impulsar polítiques socials i recursos útils que s’adaptin a la seva realitat i s’enfoquin a aconseguir que ningú hagi de viure al carrer". Alhora, segons l'Ajuntament, s'ha volgut analitzar els canvis que es produeixen entre les persones que dormen al carrer, tant a nivell sociodemogràfic com en relació a les seves necessitats, la seva vulnerabilitat o l’efectivitat de les polítiques socials.

Altres objectius són el d’aprofundir en el coneixement del fenomen del sensellarisme i conèixer el nombre de persones en situació de sense llar a Figueres. A la vegada, es vol disposar de prou equipaments i serveis específics per atendre les persones sense llar per situacions extraordinàries d’emergència social o sanitària.