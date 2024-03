El Festival Perelada convida a viure una Setmana Santa de misteri i espiritualitat

Després d’una exitosa primera edició de Pasqua l’any passat, el Festival Perelada torna a alçar el teló aquesta Setmana Santa d’alguns dels seus espais més emblemàtics, des d’aquest Dijous Sant i fins dissabte, per donar cabuda a sis propostes que abracen l’espiritualitat i el misteri i que donen valor al talent de casa. Una de les novetats d’última hora és la substitució del jove pianista coreà Yuncham Lim per Javier Perianes. Lim, que feia el seu debut a l’Estat, no podrà actuar a causa d’una lesió. En el cas de Perianes, a qui se'l va poder escoltar aquest estiu passat al festival Schubertíada, interpretarà un programa amb obres de Falla, Albéniz i Debussy, així com les Goyesques completes d’Enrique Granados.

La soprano Giulia Semenzato. / Festival Perelada

Quan es va presentar el cartell el novembre passat, el director del festival, Oriol Aguilà, va reconèixer que totes les propostes eren «delicatessen molt pensades per a amants de les rareses musicals, de les descobertes de repertoris mantinguts quasi sota secret». Dins aquesta línia s’insereix el concert inaugural dedicat a una obra fascinant, San Giovanni Battista d’Alessandro Stradella. Es tracta d’un projecte realment ambiciós, virtuós i arriscat nascut del tàndem creat pel contratenor Xavier Sabata, qui la qualifica de «perla», i Dani Espasa, director dels Vespres d’Arnadí, una formació habitual del festival. L’obra, a més, mai no s’ha interpretat a l’Estat en temps moderns.

El pianista Javier Perianes. / STEPHANO PADOAN

Divendres la jornada s’obrirà de bon matí amb una proposta familiar ideada per Brava Perfoming Arts amb les instal·lacions d’Amanda Perer. A la tarda, l’església del Carme acollirà la interpretació d’un altre Stabat Mater, en aquest cas de Pergolesi, revisitat per Bach i de la mà de l’ensemble instrumental Bachcelona Consort que debuta al festival i els solistes de la Salvat Beca Bach, dirigits per Daniel Tarrida. El mateix dia, a les onze de la nit, s’estrena Tenebrae Responsoria de Joan Magrané amb la Gio Symphonia i el violoncel·lista Pau Codina.

El festival es clourà amb honors dissabte de la mà del debut del cor i orquestra de l’Òpera Reial de Versalles, amb les sopranos Lili Aymonino i Johanna Amzal, interpretant peces dels mestres del barroc francès, Charpentier i Couperin, i culminant el concert amb un dels cims de l’art francès de principis del segle XVIII, les Leçons de ténèbres pour les Mercredi Saint i l’Stabat Mater per a les religioses.