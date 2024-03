La guia del torneig MIC a l'Alt Empordà: els horaris de tots els partits i la presència dels clubs 'top'

La 22a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup) es disputa, com és habitual, per Setmana Santa, entre el proper dimecres 27 i diumenge 31 de març de 2024. Hi haurà més de 1.000 partits a 40 seus de les comarques gironines, 9 de les quals de l’Alt Empordà: Figueres (Estadi de Vilatenim, Marca de l'Ham i Estadi Albert Gurt), l’Escala, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries (Camp del centre i Aeròdrom d'Empuriabrava), Roses (Mas Oliva i La Vinyassa), Sant Pere Pescador, Bàscara i, la novetat local d’enguany, Vilamalla.

Una quarta part del MICFootball -per ser més exactes, 250 partits- es jugarà a terres altempordaneses, que principalment veurà partits entre les categories cadets (U15) i infantils (U13), entre dimecres i dissabte. L'Estadi de Vilatenim, de Figueres, tornarà a ser un dels epicentres, ja que acollirà la inauguració, aquest dimecres (entre les 10 i les 12 del migdia), i tres de les nou finals de la competició, el dissabte a la tarda: categoria U12 A (17 h), U13 (18.15 h) i U15 (19.30 h).

L'Alt Empordà tindrà 9 de les 40 seus del MICFootball 2024 / Emporda.info

FIGUERES

Estadi de Vilatenim

Dies: 27, 28, 29 i 30 de març

27, 28, 29 i 30 de març Categories: U16, U15, U14, U13, U12A (cadet, infantil i aleví)

U16, U15, U14, U13, U12A (cadet, infantil i aleví) Clubs més destacats a la fase de grups: Liverpool, Barça, Palmeiras i Atlético de Madrid

Liverpool, Barça, Palmeiras i Atlético de Madrid Possibles clubs a les finals de dissabte: Reial Madrid, Manchester United, Barça i Sevilla (U12A), Milan, València, Liverpool, Olympique de Marsella (U13) i Shakhtar Donetsk, Atlético de Madrid, Vila-real, Sporting de Braga i Wolverhampton (U15)

Partits MIC2024 Estadi de Vilatenim Figueres

Un partit del MIC a l'Estadi de Vilatenim / MICFOOTBALL

Camp de la Marca de l'Ham

Dies: 27, 28, 29 i 30 de març

27, 28, 29 i 30 de març Categoria: U15 (cadet)

U15 (cadet) Clubs més destacats a la fase de grups: Shakhtar Donetsk i Vila-real

Partits MIC2024 Camp Marca de l'Ham - Figueres

Un partit del MIC jugat l'any passat a la Marca de l'Ham / ALBERT GELI/MICFOOTBALL

Estadi Albert Gurt

Dies: 27, 28 i 29 de març

27, 28 i 29 de març Categoria: U13 (infantil)

U13 (infantil) Clubs més destacats a la fase de grups: València i Olympique de Marsella

Partits MIC2024 Estadi Albert Gurt - Figueres

Un partit del MIC jugat el 2018 a l'Estadi Albert Gurt de Figueres / LLUIS RIBERA

BÀSCARA

Dies: 27, 28, 29 de març

27, 28, 29 de març Categoria: U15 (cadet)

U15 (cadet) Clubs més destacats a la fase de grups: Shakhtar Donetsk, Sporting de Braga i Palmeiras

Partits MIC2024 a Bàscara

Un partit del MIC jugat l'any passat a Bàscara / ALBERT GELI/MICFOOTBALL

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Castelló d'Empúries (centre històric)

Empuriabrava (Aeròdrom)

Dies: 27, 28, 29 i 30 de març

27, 28, 29 i 30 de març Categories: U15 i U13 (cadet i infantil)

U15 i U13 (cadet i infantil) Clubs més destacats a la fase de grups: Vila-real, Sporting de Braga, Olympique de Marsella i Girona

Partits MIC2024 a Castelló d'Empúries i a Empuriabrava

Un partit del MIC jugat al camp del centre de Castelló d'Empúries, l'any passat / ALBERT GELI/MICFOOTBALL

VILAMALLA

Dies: 27, 28, 29 i 30 de març

27, 28, 29 i 30 de març Categoria: U13 (infantil)

U13 (infantil) Clubs més destacats a la fase de grups: Milan, Olympique de Marsella i Girona

Partits MIC2024 a Vilamalla

Vilamalla entra com a nova seu del MIC. A la imatge, un partit de regional. / KARIN TARRES

L'ESCALA

Dies: 27, 28 i 29 de març

27, 28 i 29 de març Categoria: U13 (infantil)

U13 (infantil) Clubs més destacats a la fase de grups: València i Liverpool

Partits MIC2024 a l'Escala

Una imatge de l'Escala-Madrid, al MIC de fa un any, al camp escalenc / Dani Muñoz/MIC

SANT PERE PESCADOR

Dies: 27, 28, 29 i 30 de març

27, 28, 29 i 30 de març Categoria: U13 (infantil)

U13 (infantil) Clubs més destacats a la fase de grups: Liverpool, València i Girona

Partits MIC2024 a Sant Pere Pescador

Una imatge d'un partit del MIC jugat a Sant Pere Pescador / MICFOOTBALL

ROSES

Mas Oliva

La Vinyassa

Dies: 27, 28, 29 i 30 de març

27, 28, 29 i 30 de març Categories: U15 i U13 (cadet i infantil)

U15 i U13 (cadet i infantil) Clubs més destacats a la fase de grups: Wolverhampton, Milan, Sporting de Braga i Vila-real

Partits MIC2024 a Roses

Un partit del MIC jugat a La Vinyassa, de Roses, l'any passat / MICFOOTBALL

LLANÇÀ

Dies: 27, 28 i 29 de març

27, 28 i 29 de març Categories: U15 i U13 (cadet i infantil)

U15 i U13 (cadet i infantil) Clubs més destacats a la fase de grups: Liverpool i Atlètic de Madrid

Partits MIC2024 a Llançà

El camp de futbol del Llançà / AJUNTAMENT LLANÇA

LA JONQUERA

Dies: 27, 28 i 29 de març

27, 28 i 29 de març Categories: U15 i U13 (cadet i infantil)

U15 i U13 (cadet i infantil) Clubs més destacats a la fase de grups: Shakhtar Donetsk i Wolverhampton

Partits MIC2024 a La Jonquera

Un jugador de l'Atlètic de Madrid, al MIC, al camp de La Jonquera / ALBERT GELI/MICFOOTBALL

Liverpool i Barça, a la inauguració el dimecres a Vilatenim

L’Estadi de Vilatenim acull el dimecres la inauguració del torneig, que s’emetrà per 3Cat. La desfilada de banderes i l’acte oficial serà a les 11 del matí, entremig de dos partits: Liverpool-Figueres cadets (U16), a les 10 h; i Barça-Sarrià infantil (U14), a les 11.45 h. L’escola de dansa Dance Me també hi actuarà. L’entrada és gratuïta i limitada pels equips i la resta de públic haurà d’esperar la disponibilitat que quedi de l’afoament per accedir-hi.

La comarca veurà partits de cadets i infantil

A la fase de grups l’Alt Empordà acollirà partits de les categories U15 i U13 (cadets i infantils) amb la presència de clubs de la lliga espanyola com l’Atlético de Madrid, València i Vila-real; de la lliga anglesa, com el Liverpool i el Wolverhampton; de la italiana, com el Milan; de la francesa, com l’Olympique de Marsella o de la portuguesa, com l’Sporting de Braga.

Base Roses-Milan i Vilamalla-Sevilla, duels inimaginables

Al MIC hi participaran 19 equips de 13 clubs de l’Alt Empordà, alguns dels quals s’enfrontaran a clubs d’elit. El torneig permetrà veure duels que només es podrien viure a la videoconsola, com Figueres-Wolverhampton (cadets), Base Roses-Milan i l’Escala-València (infantils) i Vilamalla-Sevilla, L’Escala-Olympique de Lyon i Peralada-Barça (alevins).

Xifres rècord: 412 equips de 39 països en 40 seus gironines

La 22a edició del MIC serà la més multitudinària de totes, amb xifres rècord. En total, hi competiran 412 equips, que jugaran 1.012 partits a 40 municipis de les comarques gironines, 9 dels quals de l’Alt Empordà -també hi haurà partits al Baix Empordà, la Selva i el Gironès. Els més de 8.000 jugadors que hi participen es repartiran en 9 categories i provenen de 39 països dels cinc continents.

Roses allotjarà 1.700 jugadors i tècnics en 4 hotels

Roses serà una de les seus de partits del torneig, però també continuarà com un dels punts d’allotjaments per als equips. Segons els organitzadors, un total de quatre hotels de la vila rosinca acolliran prop de 1.700 persones –entre jugadors i tècnics– durant tota la setmana. És previst que els equips s’hi allotgin del 26 al 31 de març, però alguns s’hi podrien quedar un dia més.