El torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup) incorpora quatre noves seus i per primera vegada es jugarà a 40 municipis de les comarques gironines. Vilamalla, Breda, Celrà, Maçanet de la Selva són les principals novetats de la 22a edició del campionat, que tindrà lloc entre els dies 27 i 31 del proper mes de març. Els 412 equips participants i els més de 8.000 jugadors disputaran un total de 1.012 partits i ho faran en 56 camps repartits per tota la demarcació.

Vilamalla és la novetat altempordanesa d’aquest any i s’afegeix als vuit municipis de la comarca que s’hi mantenen d’edicions anteriors: Figueres, l’Escala, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Roses, Sant Pere Pescador i Bàscara. L’Estadi de Vilatenim, de Figueres, tornarà a acollir la inauguració del torneig i també les finals de les categories U12 A, U13 i U15 (aleví, infantil i cadet). La ciutat figuerenca recupera com a seu, cinc anys després, l’Estadi Albert Gurt (ara en plenes reformes de les instal·lacions, però no de la gespa) i manté el complex de la Marca de l’Ham.

D’altra banda, a Roses els partits es jugaran entre els camps de Mas Oliva i de La Vinyassa i la vila continuarà sent un dels punts d’allotjaments per als equips. A Castelló d’Empúries, els partits també es dividiran entre els terrenys de joc del centre històric i de l’Aeròdrom d’Empuriabrava.

"A les comarques gironines ens sentim com a casa"

Figueres tornarà a tenir un fort protagonisme com a seu de la inauguració i també les finals de les categories U12 A, U13 i U15 del dissabte, mentre que el desenllaç de la resta de categories es viurà a Palamós durant el cap de setmana. Banyoles serà el municipi encarregat un any més d'acollir els partits del Pre-MICFootball, esdeveniment que tornarà a servir per escalfar motors de cares al MIC.

Les novetats d'aquesta edició (Breda, Celrà, Maçanet de la Selva i Vilamalla) s'afegeixen a les localitats que repeteixen l'experiència viscuda anys anteriors: Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell - Platja d'Aro, Castelló d'Empúries - Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, L'Escala, La Bisbal d'Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-Ras, Palafrugell, Pals, Quart, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix.

Alguns dels municipis han augmentat el número de camps que acolliran partits del MICFootball d'aquest 2024. A més de Figueres, els partits a Girona seran als camps de Gironès - Sàbat, Fontajau (seu de la categoria femenina) i Torres de Palau; els duels de Palafrugell seran a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès i al Gregal; Torroella de Montgrí utilitzarà els camps 1 i 2 per acollir la categoria U12 A; mentre que Salt reparteix els seus partits entre els camps de la Penya Bons Aires i de la Comacros.

David Bellver, president del MICFootball, destaca la "satisfacció" que suposa comptar amb quatre noves seus i declara que "a les comarques gironines ens sentim com a casa". Afegeix que "estem molt orgullosos que el MIC es jugui des de fa tant de temps aquí, en un territori amb el qual sempre hi hem mantingut una excel·lent relació i que des de fa més de vint anys mai ens ha deixat de banda. Anem de la mà i creixem junts, mirant sempre cap endavant. Tenim més equips que mai i també comptem amb més seus i més camps, el que consolida el compromís d'aquests municipis amb el torneig".