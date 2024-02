El torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC – Mediterranean International Cup) superarà per primera vegada la barrera dels 400 equips i els 8.000 jugadors i la seva 22a edició, que tindrà lloc del 27 al 31 de març, comptarà amb una participació rècord. Entre les 9 categories, des de la U12 A fins a la F19, s'han inscrit 412 equips procedents de gairebé una quarantena de països d'arreu del món. D'aquesta manera es deixa enrere la xifra de l'any passat, que va ser de 344 equips, i també es bat el rècord del torneig, que es va registrar l'any 2018 quan en van ser 372. Amb una participació tan elevada hi haurà més partits que mai: 1.012.

L'Alt Empordà tornarà a tenir una forta presència en el torneig i, a l'espera de concretar les seus definitives, fa un any hi va haver partits a vuit municipis: Figueres –Marca de l’Ham i Vilatenim–, l’Escala, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Roses, Sant Pere Pescador i Bàscara.

D'entre els clubs confirmats per a l'edició d'aquest 2024, més d'una desena estan representats actualment a la Primera i la Segona Divisió de l'Estat espanyol. Es tracta del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Girona FC, Real Sociedad, Athletic Club, Sevilla FC, Valencia CF i Villarreal CF, de la màxima categoria, i també el RCD Espanyol i FC Andorra, de la divisió de plata.

En l'àmbit internacional també hi participaran clubs de primer nivell d'altres països europeus, com per exemple el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Crystal Palace i el Newcastle anglesos; el Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille i l'Olympique Lyonnais francesos; conjunts portuguesos com el FC Porto i l'Sporting de Braga; l'AC Milan italià i el Shakhtar Donetsk, que torna al MIC després de la seva absència el 2023 degut al conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia. Un total de 159 equips participants són catalans i d'aquests, 77 provenen d'arreu de les comarques gironines. A diferència de les últimes edicions torna a haver-hi seleccions i en aquest cas hi participarà el combinat infantil de Mèxic. Aquest mateix equip, el 2008 va proclamar-se campió de la seva categoria i entre els seus integrants hi havia el migcampista Jonathan Dos Santos, llavors a les categories inferiors del FC Barcelona i actualment al Club América del seu país.

Maite Colomer, directora del MICFootball, afirma que "hem superat totes les previsions i en 22 anys d'història del torneig passarem per primera vegada dels 400 inscrits. És una xifra impressionant. L'equip de gestió ha fet una gran feina durant tots aquests mesos. Tenim representats gairebé a 40 països, alguns clubs són nous i el percentatge de conjunts que repeteixen és molt alt. Al mes de setembre havíem rebut un allau d'inscripcions però llavors no sabíem si serien o no reals. Ara podem confirmar que sí, pel que estem molt satisfets".

9 categories i presència de clubs dels 5 continents

Els jugadors i jugadores que participin al MIC tindran entre 12 i 19 anys i estaran dividits en 9 categories: alevins de futbol 11 i futbol 7 (U12 A i U12 B), infantils (U13 i U14), cadets (U15 i U16) i juvenils (U18, U19 i F19). Les categories amb una participació més elevada seran la U14 i la U16, amb 76 conjunts cadascuna d'elles. Un any més, i com és habitual des de la primera edició, el torneig tornarà a comptar amb una categoria femenina (F19).

El cartell estarà format per clubs que representen a gairebé una quarantena de països dels cinc continents. A estats europeus com Alemanya, Andorra, Àustria, Bulgària, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Regne Unit, Ucraïna, Turquia, Suècia, Espanya, Eslovènia, Portugal, Noruega, Malta, Hongria i Grècia s'hi afegeixen els equips que provenen de Brasil, Canadà, Colòmbia, Costa Rica, Xile, Xina, República Dominicana, Estats Units, Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita, Puerto Rico, Perú, Panamà, Mèxic, Corea del Sud, Kazakhstan, Japó, Hong Kong i Guadalupe.