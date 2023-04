L’Escala, Figueres, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Roses, Sant Pere Pescador i Bàscara van viure una setmana intensa als seus camps de futbol per la celebració del 21è torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC – Mediterranean International Cup). La majoria van veure partits entre dimecres i dissabte, de categories cadets, infantils i alevins.

Un dels complexos que va tenir més assistència va ser l’Estadi de Vilatenim, que va rebre 7.000 assistents en la inauguració del torneig, el dimecres, i prop de 2.500 en dues de les finals que es van disputar el dissabte. El desenllaç de les competicions de Figueres va tenir com a doble protagonista l’Atlètic de Madrid. El club matalasser es va proclamar campió de la categoria infantil (U13) després de superar el Vila-real a la tanda de penals, però, en canvi, va perdre la cadet (U15), contra el València, en un títol que també es va jugar des dels onze metres.

L’Escala també va registrar una alta assistència al Nou Miramar, ja que va ser una de les seus més potents i per on van desfilar els alevins del Reial Madrid, Barça, Girona, Manchester United i Milan. El camp escalenc es va veure per tot l’Estat espanyol perquè diferents partits van ser televisats en directe pel canal Gol Play. Esport3 i Televisió Costa Brava també van retransmetre enfrontaments a l’Escala i a Vilatenim.

«Bon ambient i camp ple»

Juanjo Rovira, director del torneig, explica que la valoració és «molt positiva. La gent que ens hem anat trobant ens ha elogiat la feina ben feta. Hi havia el repte de tornar als números del 2019». En aquest sentit, David Llach, president del FC Sant Pere Pescador, destaca que hi va haver «molt bon d’ambient de futbol i el camp estava ple. Estem molt contents amb el calendari que hem tingut». Xavi Xinxó, membre del CE Llançà, fa una "valoració bona, l'assistència a la fase de grups ha estat correcte i a quarts de final, amb l'Atlètic de Madrid jugant, ha estat millor. Quan venen equips amb nom, la gent s’anima més". La recaptació obtinguda als bars dels camps anava pels mateixos clubs que els regentaven. Cal afegir-hi també l'impacte econòmic dels restaurants, hotels i establiments de la zona.

Figueres i Base, fins a vuitens

18 equips de 9 clubs de l’Alt Empordà entre alevins, infantils i cadets també van jugar el MIC d’enguany. Cap d’ells va poder lluitar per fites elevades i no es va poder traspassar la barrera dels vuitens de final. D'entre els equips que van perdre a 1/8 hi va haver el Figueres aleví (U12 A), que va topar contra el Reial Madrid (5-0); o el Base Roses aleví (U12 B), que va caure contra l’Atlètic Bisbalenc (1-7). Per la seva part, la UE Figueres Integra va participar a la 9a edició del MICIntegra, a Vidreres.

Guillem Coto,sotscampió U19 amb el Lloret de Gasca

Cap equip altempordanès va arribar lluny al MIC, però sí que ho va fer un jugador de la comarca. Es tracta del figuerenc Guillem Coto, que va quedat sotscampió de la categoria U19 (juvenil) amb el Lloret. El conjunt que entrena Amós Gasca, exjugador de la Jonquera i del planter del Figueres, va cedir a la final (1-0) de diumenge a Palamós contra el juvenil B del Barça. Guillem Coto és cosí del futbolista figuerenc Carles Coto, ara al FC Santa Coloma d’Andorra.