Feijóo anuncia des de Figueres la cap de llista del PP a les eleccions europees

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitat aquest divendres de Santa Creu la ciutat de Figueres, on ha anunciat que l'eurodiputada Dolors Montserrat serà la candidata del Partit Popular per a les eleccions europees del pròxim 9 de juny. Ho va avançar El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. Tot i que estava previst que l'anunci de la candidatura es fes just un mes abans dels comicis, el líder dels populars ja l'ha proclamat.

Per Feijóo, la candidatura de Montserrat, de Sant Sadurní d'Anoia, "mostra que el PP sap la prioritat que té Catalunya en el plantejament polític del partit per al conjunt d'Espanya" i el "compromís inqüestionable" amb els catalans. El líder del PP ha remarcat la seva tasca com a portaveu i vicepresidenta del grup del Partit Popular Europeu fent sortir a la llum "les mentides del separatisme i del 'sanchisme' a Europa".

Després de l'anunci, la candidata a les europees ha agraït la confiança al seu partit i ha declarat que continuarà lluitant a Europa perquè "l'amnistia per corrupció no es puguin fer". "No donarem privilegis als pròfugs que l'únic que volen és continuar amb el poder, com [Carles] Puigdemont i [Pedro] Sánchez", ha dit. "Demostrarem que Espanya no avala les vergonyes de Sánchez", ha rematat.

Dolors Montserrat va a defender en Europa el Estado de derecho, la libertad de prensa y la independencia judicial.



Para todo el @ppopular es un honor contar con ella. pic.twitter.com/Uv5AVX0xE4 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 3, 2024

Davant del Museu Dalí

A més, ha recordat alguns dels reptes que ha pres com a eurodiputada aquests cinc anys, marcats per la pandèmia, la inflació, la guerra a Ucraïna i també el 'procés': "Hem aixecat l'amnistia de Puigdemont, que ara és el soci de [Salvador] Illa i de Sánchez", ha dit davant del Museu Dalí de Figueres, un lloc que Feijóo ha considerat "icònic" pels catalans.

Montserrat dirigeix la campanya de les eleccions catalanes amb Alejandro Fernández com a candidat del PP, encara que fonts de la formació apunten que era ella la candidata que volia Feijóo per als comicis a Catalunya, però que Montserrat li va demanar de seguir a Brussel·les.