Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2024: aquesta és la programació per aquest divendres 3 de maig

Continuen les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. El divendres 3 de maig, dia de Festa Major, és una jornada farcida d’actes, eminentment populars. No hi manquen clàssics com el concurs de Creus de Maig, la 44a Fira del Llibre Vell, sardanes, l’Ofici —que comptarà amb la presència del Bisbe de Girona, Octavi Vilà—, el pilar caminant, i també l’encesa d’espelmes per commemorar els 50 anys de Càritas. Un seguit de propostes que s’allargaran fins a la nit amb la Festa Flaix a El Rampell.

Divendres 3 de maig

PARC D'ATRACCIONS

Al recinte firal, fins al 5 de maig

44a FIRA DEL LLIBRE VELL

A partir de les 9 h, a la Plaça Catalunya

Organitza: Casino Menestral

CONCURS DE LES CREUS DE MAIG

A les 9 h, en diversos indrets de la ciutat al llarg de tot el dia dos trens turístics amb sortida i arribada a la Rambla recorreran els espais on són exposades les creus.

Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la participació de les associacions de la ciutat

INSTAL·LACIONS FAMILIARS

COM SI FÓSSIM FLORS

Marga Socias

Instal·lació

D’11 a 14 h i de 16 a 19 h, als Jardins Puig Pujades

Una instal·lació que ens interroga sobre què passaria si fóssim flors, sobre els llocs que habitem, sobre l'extinció i l'esperança... Inspirada en El Jardí Curiós de Peter Brown, El Jardí de les Delícies de Hieronymus Bosch i les incomptables hores de guerrillers de jardí que han viscut els seus creadors.

Gratuït

SONARIUM

El Pájaro Jocs

Instal·lació

D’11 a 14 h i de 16 a 19 h, a la Plaça Josep Pla

Sonarium és una instal·lació i espai de joc per a infants menors de 4 anys, on el so és el protagonista. Per a fer-ho ens ajudem d’instruments musicals afinats instal·lats en diferents estructures, que permeten als infants acostar-s’hi d’una forma fàcil i natural.

Gratuït

PUCK I LA SEVA TROUPE

Tombs creatius

Instal·lació

D’11 a 14 h i de 16 a 19h / Plaça Josep Pla

Gratuït

Un microfestival al voltant de l’animació, amb cinema de petit format, jocs de carrer i il·lustració en viu. Animals fantàstics, monstres, petites criatures imaginàries, gegants, infants somiadors, fantasmes i insectes estrafolaris envaeixen el carrer i el prenen com a escenari per explicar en directe les seves pròpies històries.

RUTA LITERÀRIA DE FIGUERES

A les 11 h, a l’Oficina de Turisme de Figueres (Plaça de l’Escorxador, 2)

Descobreix la ciutat de Figueres a través de la literatura, amb un recorregut pels espais vitals i de ficció d'escriptores i escriptors del segle XX vinculats a la ciutat. Establirem diàleg amb diferents generacions d'autors que s'interrelacionen, com Carme Montoriol, Josep Pla, Carles Fages de Climent, Montserrat Vayreda, Carme Guasch i Maria Àngels Anglada, entre d'altres. Un viatge apassionant per la literatura més nostrada.

Activitat de pagament. Places limitades. Entrades: https://ca.visitfigueres.cat/que-fer/visites-guiades/ Presencialment a l’Oficina de Turisme (només pagament amb targeta)

Presencialment a l’Oficina de Turisme (només pagament amb targeta) Informació: turisme@figueres.org i 972 503 155

TARIFES:

Tarifa completa: 4 €

Tarifa reduïda: 2,5 € (carnet de discapacitat, jubilats, carnet jove, carnet d’estudiant majors de 18 anys, menors d'11 a 17 anys, família nombrosa, família monoparental i membres del club de lectura de la biblioteca)

Gratuït fins a 10 anys

Organitza: Ajuntament de Figueres. Col·laboradors: Associació de Guies de Figueres.

JORNADA DE PORTES OBERTES AL MUSEU DEL JOGUET

De 10.30 h a 18 h, al Museu del Joguet

Tradicional jornada de portes obertes per a totes les persones de Figueres

Organitza: Museu del Joguet

AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA MARICEL

A les 11.30 h, a La Rambla

OFICI DE FESTA MAJOR

A les 12 h, a l’Església de Sant Pere

Serà presidit pel nou Bisbe de Girona, Octavi Vilà

PILAR CAMINANT

Pilar caminant des de l’església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament

Un cop finalitzi l’Ofici de Festa Major

Organitza: Colla Castellera de Figueres

PREGÓ DE LA FIRA DEL LLIBRE VELL

A les 13 h, a la Plaça Catalunya

A càrrec d’Albert Testart, historiador i politòleg

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

SESSIÓ DE MÚSICA A CÀRREC DE “DJ AL MARGE”

De 12 a 14 h, al Museu del Joguet de Catalunya

“JOGUETTTTTSMUSIQUESSSSS”, és el títol de la llista musical on l’artista figuerenc Jordi Mitjà, ha anat desant les pistes digitals que alterna amb discs de vinil. La sessió tindrà una durada de quatre hores en què el públic podrà deambular per les sales del museu i escoltar una banda sonora alternativa a l'habitual. Jordi Mitjà en aquestes sessions ambientals, de recerca sonora i experimentació, es fa dir "Dj al marge" per evidenciar un estatus que li permeti fugir de fórmules festives o comercials.

Organitza: Museu del Joguet de Catalunya

LLIURAMENT DELS PREMIS DE LES CREUS DE MAIG

A les 19 h, a l’Auditori de Caputxins

ENCESA D’ESPELMES EN BENEFICI DE CÀRITAS

Amb Bruno Pérez i Ceres Roura

A les 18 h, a l’Església de Sant Pere

Organitza: Càritas Alt Empordà

CRIDA ALS OCELLS DE COLORS LLAMPANTS

Òscar Andreu

A les 20 h, a la Sala La Cate

Com desapareix una llengua? Quins són els símptomes? Per què ens comportem com ens comportem els parlants de català? Com es pot redreçar, si és que es pot redreçar, la situació d’amenaça? Durant poc més d’una hora, Òscar Andreu repassa la història de la llengua i aprofita per descriure un seguit de comportaments molt peculiars, propis de la majoria de parlants.

Entrades: 15 €. Socis de La Cate i majors de 65 anys, 12 €. Menors de 30 anys, 8 €. Venda d'entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí, a www.figueresaescena.cat i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

CASA CULTURAL D’ANDALUSIA DEL RECINTE FIRAL

A les 18.30 h. Actuació de playbacks del grup Clau de Sol de Figueres

A les 19.30 h. Actuació de l’escola de dansa i música Pilar Sánchez

A les 20 h. Associació Boliviana

A les 22 h. Concert amb Bohemia

EL RAMPELL. Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

A partir de les 23 h

Festa Flaix: alguns dels Dj's de Flaix FM sacsejaran El Rampell amb els èxits més radiofònics del moment i d'altres amb més recorregut, però que mai no fallen.