Centenars d'espelmes s'il·luminaran per celebrar els 50 anys de Càritas durant les Fires de Figueres

Coincidint amb la commemoració del 50è aniversari de Càritas Alt Empordà, aquest divendres 3 de maig hi ha una encesa d’espelmes en benefici de l’entitat , un acte coordinat per Bruno Pérez Juncà i Ceres Roura. L’acte serà a les sis de la tarda, a l’Església de Sant Pere i consistirà en la posada en escena d’un muntatge espectacular. «Muntaré també un photocall especial de cinquanta aniversari, amb entre 200 i 500 espelmes perquè la gent que celebri qualsevol cinquantè aniversari, pugui fer-se una foto original amb el marc incomparable de les espelmes i obtingui un bon record».

"La gent que celebri qualsevol cinquantè aniversari, pot fer-se una foto original amb el marc incomparable de l'encesa d'espelmes" Bruno Pérez — Creador del muntatge

Cal recordar que aquests muntatges es veuen més bé des d’una perspectiva concreta, per això faig pujar la gent per l’altar major, ja que com més alçada et puguis fer la fotografia més bé quedarà: «és el dia per portar el pal de selfie que tens a casa». Pérez vol avisar la gent que no perdi l’oportunitat de venir i fer-se la foto: «Hi ha un 50 il·luminat que és neutre i que servirà per a tothom que tingui quelcom per celebrar».

Les espelmes il·luminaran un recorregut concret, «no serà el mateix que vaig fer pel Mil·lenari de l'Església de Sant Pere, perquè hi ha missa amb el bisbe el mateix dia 3 i tindré poca estona per fer el muntatge» assegura l’impulsor de la proposta. Amb motiu del 50è aniversari de Càritas que l’entitat ja ha celebrat amb un primer acte més institucional aquest dilluns passa 29 d’abril.