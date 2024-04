Càritas Alt Empordà celebra el seu 50è aniversari reunint persones vinculades a l'entitat durant aquestes cinc dècades

Càrtias Alt Empordà ha commemorat el seu 50è aniversari en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. Ho ha fet aquest dilluns en una celebració a l'Auditori Caputxins que ha reunit més de 100 assistents, entre autoritats i persones vinculades a l'entitat durant aquestes cinc dècades.

La commemoració ha estat conduïda pel periodista Francesc Cruanyes i ha comptat amb l'actuació musical de la Flauta Màgica. Durant l'acte, a partir de diversos diàlegs participants i voluntaris, s'ha repassat la història de Càritas a Figueres, així com els diferents projectes i iniciatives que es desenvolupen a dia d'avui des de l'entitat.

La presidenta de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, ha posat en valor el paper de l'equip tècnic, voluntaris, administracions, empreses i entitats "per facilitar la tasca que duem a terme i que ens permet remar tothom en una mateixa direcció i amb un objectiu que no és un altre que el de col·laborar i donar suport a les persones de Figueres i l'entorn que viuen en risc d'exclusió social puguin sortir d'aquest cercle i viure dignament com a ciutadans i ciutadanes".

Puigdevall ha afegit que "durant els darrers anys, des de Càritas Alt Empordà Interior, acollim i acompanyem a una xifra aproximada de 2.500 persones, ciutadans als quals intentem donar resposta a les necessitats que ens planteja la societat d'avui en dia. Des de la recerca d'ocupació, a la regularització de documentació, la introducció a la nostra llengua o l'atenció als infants i la gent gran".

Compartint seu amb la Fundació Sant Vicenç de Paul, Càritas segueix creixent. En aquest sentit, fa poc ha inaugurat un nou local (situat a la cruïlla entre els carrers Sant Antoni i Clerch i Nicolau) per al projecte Espai amb Cor, "una evolució dels tradicionals robers", expliquen des de l'entitat..