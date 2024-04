El Casino Menestral dona vida a la Santa Creu de Figueres amb les Fires de l'1 de Maig i la Fira del Llibre Vell

La Santa Creu de Figueres té un programa extens en el qual brilla amb un potent pes propi l’elevat reguitzell de fires sectorials que organitza cada any el Casino Menestral Figuerenc. Les activitats programades per l’entitat els dies 1 i 3 de maig són el plat fort de l’atracció popular dels dos dies grans de la festa ciutadana. I fa anys que dura, només cal veure el compte numèric de cada edició: 64a Fira del dibuix i de la pintura; 49a Fira del col·leccionisme; 42a Fira de l’artesania; 42a Fira Mercat; 39a Fira de l’alimentació i 12a Fira del brocanter.

Com a novetats d’enguany, la Fira del gran llibre i del petit editor, que arriba a la tercera edició, surt de la plaça del Gra per a integrar-se en els espais més concorreguts de la jornada. A més, el Casino estrena una nova proposta sobre Arts digitals i noves tendències, que complementarà la Fira del dibuix i la pintura. A la Rambla, també hi haurà diversos Food Trucks alimentaris. Pel 3 de maig, hi ha prevista la Fira del Llibre Vell, referent a tot Catalunya, i que ja arriba a la 44a edició.

«Cada any, quan acabem la Santa Creu, fem balanç de com ha anat, escoltem els comentaris dels participants i de la gent. D’aquesta manera podem modificar coses per millorar l’edició de l’any següent», manifesta la junta de l’entitat. Els directius i el personal del Menestral treballen des de fa mesos per preparar aquestes dues jornades que destaquen en el programa oficial de Fires i que la gent no sempre sap que les organitza el Casino.