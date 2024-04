Els Catarres, 31 FAM, el Pony Pisador i Boikot, caps de cartell d'El Rampell 2024

El Rampell 2024, que acollirà l’oferta musical i festiva en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu, ha anunciat aquest dissabte al matí la programació musical d’aquesta edició. La tria ha estat treballada per les diverses entitats organitzadores i per l’àrea de Festes i Joventut de l’Ajuntament de Figueres.

Enguany, les entitats que tindran adjudicat un estand són El Dofí, el Club Waterpolo Figueres, Bàsquet Adepaf, el club Tennis Taula Tramuntana, Bàsquet Escolàpies, Hoquei Figueres, Escacs Figueres, CRE Vilatenim, la Colla Castellera Figueres i el club Patinatge Artístic Figueres. El got que es repartirà és un got sostenible, fet en un 60% de pallofa d’arròs i la resta, amb polímers biodegradables.

El cartell d'El Rampell 2024. / AJ FIGUERES

La programació diària musical d'El Rampell 2024 serà la següent:

Divendres, 26 d’abril

22h - DJ Ryna

La punxa-discos figuerenca ja s'ha convertit en una habitual dels festivals gironins. Eclèctica i imprevisible, sap connectar amb el públic fugint de modes i tendències.

Dissabte, 27 d’abril

12h - Pony Menut

Versió per al públic familiar del grup El Pony Pisador, perquè nens i nenes puguin gaudir d'un espectacle que atengui directament la seva manera d’escoltar música. No hi faltaran títols com Tot és part de ser un pirata, La noble vila de Su, La confraria del menhir o El meu pare és un formatge.

A partir de les 23h - Pony Pisador

Torna a Figueres aquest quintet que mescla músiques tradicionals d’arreu del món. Ho fa amb un estil viu i desenfadat, molt participatiu. Estrenen nou disc, titulat “Ocells”.

Banda Neón

Totes les versions que formen part del repertori de Banda Neón tenen un punt en comú, es deixen cantar i ballar, tothom les coneix i provoquen un bon rotllo instantani. Himnes de tots els temps que garanteixen festa sense treva.

Dimarts, 30 d’abril

A partir de les 23:30h - Els Catarres

“Invencibles” és el títol del nou disc del trio d'Aiguafreda, una actualització dels èxits que van sumant des del seu debut discogràfic l'any 2011. Entre Jenifer i Diamants hi van un grapat de cançons que connecten diverses generacions.

Les que Faltaband

Grup femení de versions format per vuit components. Ofereixen un espectacle potent i reivindicatiu, amb un repertori que va des de clàssics del pop de diva dels 90' fins a hits actuals, passant per ritmes llatins i caribenys o el rock dels 80'. Des de Rosario i Rosalía a l'alemanya Nena o les Spice Girls, passant per La Oreja de Van Gogh o Beyoncé. Girl power.

Dijous, 2 de maig

A partir de les 22h - 31 FAM

Grup de referència de la música urbana a Catalunya. Des del seu debut l'any 2019, aquest sextet del Vallès ja ha publicat cinc àlbums i s'han guanyat milers de seguidors. Trap, dancehall, reggaeton amb èxits com Nens del barri, Ferran Adrià o Valentina.

Nit Urban Local amb Gringo MP, Killu'Katala, Mikel, Makro, No value i Maken Row Party

Una bona representació de l'escena musical urbana amb segell local, que tindrà una excel·lent oportunitat per a mostrar el seu bon moment creatiu i trencador.

Divendres, 3 de maig

A partir de les 23h - Festa Flaix

Alguns dels Dj's de Flaix FM sacsejaran El Rampell amb els èxits més radiofònics del moment i d'altres amb més recorregut però que mai no fallen.

Dissabte, 4 de maig

A partir de les 23h- Boikot

Aquesta és una de les bandes més destacades del moviment punk combatiu. En actiu des de finals dels anys 80 i amb una quinzena d'àlbums publicats, els madrilenys porten molts quilòmetres a les espatlles amb gires per mig món.

Serial Killerz

La combinació de Dj i bateria energètica és el segell personal d'aquest duet, que ofereix un repertori contundent. Grans cançons de la història del rock agafen una dimensió més explosiva en un xou ple d’adrenalina.