Música, foc, tradicions... I pluja: així s'ha viscut el primer tram de les Fires de Figueres 2024

Música, foc, tradicions... I pluja. Aquests han estat els principals ingredients dels primers dies de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2024. Una celebració que ha tingut un tret de sortida explosiu, però aigualit per uns ruixats que, si bé són ben desitjats en els temps de sequera en què vivim, han fet la guitza en algunes ocasions.

Ja el divendres, un xàfec a mitja tarda va fer saltar les alarmes. De fet, l’actuació de Dansa Urbana de l’Escola Dance Me a l’Estadi de Vilatenim es va haver de suspendre. En canvi, tots els actes sota cobert es van poder celebrar amb normalitat. I com que a poc a poc la pluja es va anar esvaint, també es va poder tirar endavant, sense canvis, la primera nit de concerts a El Rampell. En aquest cas, Dj. Ryna va ser l’encarregada d’omplir de ritme el Parc de les Aigües.

Dissabte de pregons

L’endemà, el dissabte, el dia també es va aixecar ennuvolat i plujós, la qual cosa es va traduir en més canvis d’última hora. Les sardanes amb la Selvatana es van haver de traslladar de la plaça Ernest Vila al Pavelló Rafel Mora. Alhora, el vermut amb la Big Band de l’Alt Empordà, previst a les 12 hores a la Rambla, es va haver de suspendre. Tanmateix, el concert del Pony Menut a El Rampell, també a les 12 hores, es va poder celebrar amb normalitat. I és que, a poc a poc, la pluja va anar desapareixent, i això va permetre gaudir d’una tarda de dissabte ideal. Una tarda que molts recordaran com «la dels dos pregons». El primer, l’oficial, va anar a càrrec del periodista figuerenc Carles Pujol que, amb el seu decàleg del «bon figuerenc» i amb bona música, va fer de la plaça de l’Ajuntament una festa. Reviu els millors moments en aquesta galeria d'imatges.

El seguici popular i el pregó del periodista Carles Pujol donen el tret de sortida a les Fires i Festes de la Santa Creu / JORDI CALLOL

El segon pregó, el no oficial, el Xupinasso del Cafetó, el va pronunciar el mestre i escriptor David Arias. Hi eres? Busca't en aquesta galeria d'imatges.

El Xupinassu del Cafetó torna a ser un èxit amb el pregó de David Arias / JORDI CALLOL

Abans dels dos pregons, va tenir lloc la vestida de la Monturiola i el primer Tramuntakada Festival. Dos actes que van donar pas a la popular cercavila dels gegants i al ball de seguici, durant el qual es va poder gaudir dels balls d’en Janet i la Justa, d’en Dalí i la Gala, i del drac.

Figueres ressona amb una gran batucada de Santa Creu / JORDI CALLOL

Precisament, el Drac va ser una de les protagonistes, juntament amb el bou, de la primera Nit del Foc, que es va celebrar al Parc de les Aigües hores més tard de la mà dels Senyors del Foc de Castelló i els Amics dels Gegants. Viu en primera persona com va ser l'estrena d'aquest nou acte amb aquesta galeria d'imatges.

La primera Nit del Foc de Figueres atrau centenars de persones / JORDI CALLOL

Però el cert és que el foc s'ha de veure en moviment. Per això, també us proposem que feu una immersió a la Nit del Foc amb aquest vídeo.

Ara bé, la nit de dissabte, el Parc de les Aigües no només va cremar amb la Nit del Foc; el Rampell també va ser «explosiu». D'una banda, el concert del Pony Pisador, grup musical que barreja diversos estils de música folk i tradicional d'arreu del món, va omplir de gresca el Parc de les Aigües. L'espai es va convertir en un mar de gent que no es van voler perdre cançons com 'El meu pare és un formatge' i 'Tot és part de ser un pirata', per exemple. I, d'altra banda, el grup de versions «i el que faci falta» Banda Neón va posar el punt final a la jornada amb èxits de tota la vida. Hi eres? Troba't i reviu els millors moments en aquesta galeria d'imatges.

El Pony Pisador i Banda Neón assalten l'escenari del Rampell / JORDI CALLOL

Un diumenge aigualit

L’endemà, el diumenge, la pluja va tornar a fer la guitza i gairebé tots els actes van patir modificacions. Les actuacions del Dia Internacional de la Dansa previstes a la plaça Josep Pla, per exemple, es van haver de traslladar al Teatre El Jardí. Al mateix temps, activitats com la cantada d’havaneres prevista a la Rambla Nova o la gimcana familiar La Figuerenca, es van ajornar. En canvi, el que sí que es va poder celebrar és el concert de Fires de l'Orquestra del Casino Menestral Figuerenc a l'Auditori dels Caputxins, i la tradicional Missa Rociera a la Casa Cultural d’Andalusia.

El concert i ball a càrrec de Yo también suspendí EGB també es va poder celebrar amb èxit. Va reunir un bon grapat de gent. Reviu els millors moments en aquesta galeria.

Yo suspendí EGB recupera la nostàlgia musical a Figueres / JORDI CALLOL

Finalment, aquest dilluns, tot i que la pluja va fer acte de presència, s'ha pogut celebrar amb normalitat la majoria d'actes. Un d'ells ha estat el Lliurament de les Medalles a la Gent Gran a La Cate.

Entrega de medalles als figuerencs que enguany celebren el seu 90è aniversari /

La festa continua

Ara, amb la mirada posada al cel, la festa continua, si la pluja ho permet. Aquesta setmana arriben els plats forts de les Fires. El dimarts 30 d’abril, per anar escalfant els motors, s’han programat actuacions a la Casa Cultural d’Andalusia. Al mateix temps, la plaça Catalunya es convertirà en una autèntica disbauxa amb el concert de l’Orquestra Di-versiones i d’Hola Raffaella. I a la nit, a partir de les 23.30 hores, el Rampell farà vibrar la ciutat amb els concerts d’Els Catarres i Les que Faltaband.