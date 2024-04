Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2024: guia dels actes més destacats de la setmana

Música, foc, tradicions... I pluja. Aquests han estat els principals ingredients dels primers dies de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2024. Una celebració que ha tingut un tret de sortida explosiu, però aigualit per uns ruixats que, si bé són ben desitjats en els temps de sequera en què vivim, han fet la guitza en alguns casos.

Ara, la festa continua, sempre que les inclemències meteorològiques ho permetin, és clar. En aquest sentit, segons Meteocat, tot apunta que, almenys fins dimecres, la pluja serà intermitent. En canvi, el dijous la probabilitat de pluja baixarà. I a partir del divendres, el temps es mantindrà estable, entre poc i mig ennuvolat.

En qualsevol cas, Figueres ja ho té tot a punt per gaudir dels plats forts de les Fires. Us fem un resum, dia a dia, dels actes més destacats d'aquesta setmana.

També hi haurà la matinal esportiva per a la gent gran, audició de sardanes amb la cobla La Principal de la Jonquera , Concert de Professors del Casino Menestral i l'obertura de la 64a exposició Filatèlica i de Col·leccionisme. Consulta la programació aquí .

Divendres 3 de maig: dia de Festa Major

El divendres 3 de maig, dia de Festa Major, també és una jornada farcida d’actes, eminentment populars. No hi manquen clàssics com el concurs de Creus de Maig, la 44a Fira del Llibre Vell, sardanes, l’Ofici —que comptarà amb la presència del Bisbe de Girona Octavi Vilà—, el pilar caminant, i també l’encesa d’espelmes per commemorar els 50 anys de Càritas. Un seguit de propostes que s’allargaran fins a la nit amb la Festa Flaix a El Rampell. Consulta la programació aquí.