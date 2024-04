Els gegants Gala i Dalí de Figueres passen pel taller per celebrar els 25 anys per la Santa Creu

Enguany, els gegants Gala i Dalí de Figueres compleixen 25 anys. L'efemèride es començarà a celebrar durant les Fires i Festes de la Santa Creu. El 27 d'abril, el dia del pregó i del ball del seguici, tornaran a desfilar per la ciutat de després d'una intervenció al Taller El Drac Petit de Terrassa, on van néixer de la mà de l’artista Jordi Grau. Ara bé, el plat fort serà el 5 de maig quan les figures gegantines desfilaran en el marc de la trobada gegantera organitzada pels Amics dels Gegants de Figueres i es retrobaran amb el capgròs d'un personatge que en vida fou amic del genial pintor figuerenc. Es tracta de Francesc Pujols, Don Paco, figura propietat de la Fundació Francesc Pujols de Martorell.

El retrobament amb Don Paco, apadrinat per la resta de colles geganteres, es produirà a la plaça Gala - Salvador Dalí el 5 de maig, a les 11:15 hores, per rememorar les visites que filòsof Francesc Pujols va fer a Figueres. L’escriptor va ser amic personal del pintor i va tenir una important influència en el pensament de l’artista de Figueres, com explica el doctor de Filosofia Max Pérez en el llibre L’al·lucinogen de Dalí (Editorial Fonoll / La mira) que també participarà en aquest acte breu. Les figures de Gala i Dalí, portades pels Amics dels Gegants de Figueres, tornaran aquesta visita el mes d’octubre amb la seva participació en les Festes del Roser a Martorell.

La trobada de gegants comptarà també amb la participació dels gegants de Castelló d'Empúries, Le Soler, Martorell, Navata, Peralada, Roses i Vilaür.

L’aniversari dels gegants Gala i Dalí es complementarà amb una exposició aquest estiu a l’oficina de Turisme de la plaça de Sant Pere, a la seu de la delegació a l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. La mostra compta amb la col·laboració d’aquesta entitat i del fotògraf Jordi Meli.

Els gegants Dalí i Gala, el dia de la seva estrena. / Empordà

Un llibre sobre els genis de Figueres

Amics dels Museus Dalí ha programat també per les Fires la presentació del nou llibre de Max Pérez, Figueres, ciutat de genis: Dalí, Deulofeu, Monturiol, Fages de Climent, Pujols i el rei Micomicó (Editorial Cal·lígraf) i la celebració del vint-i-cinquè aniversari dels gegants Dalí i Gala.

El nou llibre Figueres, ciutat de genis, ideat a partir d'una visita guiada promoguda per Amics dels Museus Dalí, endinsa el lector en altres pensadors figuerencs i catalans que van tenir una forta influència en Salvador Dalí: filòsofs admirats i reivindicats per l’artista, i integrats en la seva cosmovisió.

Figueres és una ciutat de genis. Salvador Dalí és només el personatge més conegut d’una noble nissaga de pensadors, escriptors i artistes que van oscil·lar magistralment entre la paranoia i la raó, expliquen des d'Amics dels Museus Dalí. En aquesta visita, el mateix Dalí serveix d’amfitrió per conèixer l’inconscient fantàstic que és present des de fa segles a la seva ciutat natal, amb figures com Alexandre Deulofeu, descobridor de la llei matemàtica que permet predir el futur de les civilitzacions; Carles Fages de Climent, poeta de ciència-ficció que va transformar l’Empordà en el centre del món i el bressol dels déus; o Narcís Monturiol, inventor d’un peix bio-mecànic al servei de la humanitat. També trobem Francesc Pujols, fundador de la Religió científica catalana, de qui Dalí era seguidor fervent, i l’escollit per presidir l’entrada del seu Teatre-Museu, en un monument al pensament dels genis. La presentació és el dijous 2 de maig, a les set de la tarda, al Cercle Sport Figuerenc, casa familiar de Narcís Monturiol.