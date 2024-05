Dos anys de presó per violar una noia a la llera del riu a Vilafant quan estava afectada pel consum d'alcohol

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un acusat per violar una noia a la llera del riu Manol a Vilafant el 21 de juny del 2020 aprofitant que la víctima "no podia prestar consentiment voluntàriament" perquè estava afectada pel consum d'alcohol. Al judici, el processat ha reconegut els fets i la fiscal, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena (que inicialment era de 7 anys) aplicant-li l'eximent incomplet per intoxicació etílica, perquè tenia les capacitats afectades per la ingesta d'alcohol. El processat, que no té antecedents, no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir durant 5 anys i d'abonar la indemnització de 10.000 euros a la víctima.