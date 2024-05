Alto al Foc a l'Albera critica que Sant Climent promocioni unes portes obertes a la base militar amb jocs per a nens

La plataforma Alto al Foc a l'Albera critica que l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes promocioni una jornada de portes obertes aquest dissabte a la base militar amb jocs per a nens. En un comunicat, l'entitat denuncia que al programa hi ha infants enfilats en vehicles militars i manipulant armes i qualifiquen l'acte "d'enaltiment del militarisme". Per això, demanen a l'Ajuntament que se'n desvinculi i "faci una declaració específica de compromís amb els valors de la pau i la no violència". L'alcalde, Marc Salas, defensa que l'Ajuntament només ajuda a difondre l'acte, que no s'utilitzaran armes reals ni es "tiraran trets" i recorda que la base forma part de la història del municipi.

L'entitat diu que van rebre el cartell a través d'una comunicació per Whatsapp per part de l'Ajuntament. La convocatòria de la jornada de portes obertes està prevista per aquest dissabte coincidint amb el Dia de les Forces Armades i preveu activitats des de les 10 del matí fins a quarts de sis de la tarda, que es tancarà amb una desfilada.

El programa inclou una exposició de vehicles, armament, material militar i del cos nacional de policia, una visita guiada al museu històric, una exhibició de combat cos a cos de les Forces Armades, un homenatge als "caiguts" i una degustació de paella. També s'han programat activitats infantils com ara "tir en carabina, pista d'aplicació o un taller de pintura de cara".

Nens manipulant armes

El cartell inclou imatges amb nens enfilats en vehicles militars i "manipulant armes". Això és precisament el que denuncia Alto al Foc a l'Albera en un comunicat. "Denunciem que l'exèrcit faci activitats amb menors i que l'ajuntament en faci promoció amb ús de la seva imatge en el programa —hi apareix el logotip municipal— i difusió entre els veïns del poble", afirmen.

En aquest sentit, recorden que en els últims anys s'han viscut diversos incidents amb la base: "Pràctiques amb projectils i munició que queien en finques veïnes del camp de tir; incendis forestals ocasionats per les seves activitats o maniobres amb armes llargues pels carrers del mateix poble de Sant Climent i que va comportar que l'alcaldessa en aquell moment demanés explicacions". A més, recorden "el paper" que l'equipament, diuen, va jugar la tardor del 2017 "acollint grups de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil".

Una imatge del cartell que anuncia la jornada de portes obertes. / Cedida a l'ACN

"Alto el Foc a l’Albera volem evidenciar que actes d’enaltiment del militarisme com el que s’ha programat pel 1 de juny entren en contradicció amb la voluntat de trobar solucions pacífiques als conflictes", remarquen. Per això, diuen que troben "molt greu" que "es faci apologia militar d'una forma enganyosa entre menors d’edat i especialment indignant és que el mateix ajuntament de Sant Climent sigui còmplice d'aquesta convocatòria".

Per tot plegat, reclamen a l'equip de govern que es desvinculi de l'acte, que "faci una declaració específica de compromís amb els valors de la pau i la no violència i que comparteixi amb els seus veïns aquesta voluntat amb la mateixa publicitat, com a mínim, que es va fer servir per anunciar aquest acte".

Part de la història del poble

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Marc Sala, assegura que no han participat en l'organització de l'esdeveniment i que només ajuden a fer-ne "difusió". En aquest sentit, diu que entén que "de seguida, saltin totes les alarmes", però insisteix que cal "contextualitzar" perquè la base forma part de la història del municipi. "Molta gent hi ha fet la mili", recorda. Sala admet que la jornada preveu activitats per a nens però assegura que en cap cas es faran servir armes reals i que tampoc hi haurà "trets", tot i que el programa inclou una activitat de tir en carabina per a nens.

"Jo no estic a favor de les armes ni dels conflictes bèl·lics, però la base fa temps que hi és i s'ha de reconèixer que gràcies a ella el poble ha pogut tirar endavant", assegura. En aquest sentit, diu que els militars els ajuden quan ho necessiten i posa com a exemple el muntatge de les tendes de campanya per fer 'La Passió'. "L'objectiu és explicar el que fan i volen obrir les portes de la base a fora per veure que s'hi fa", insisteix Sala.

Amb tot, diu que són "veïns" i han de conviure. "Entenc la postura de certes organitzacions, però la realitat que vivim és diferent", afegeix. Sala, a més, diu que l'activitat pot atraure visitants al municipi i que des la base s'ha convidat als comerciants del poble a participar-hi venent els seus productes.