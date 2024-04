Oliva i Domínguez s’imposen a la Marxa de la Tortuga de Darnius

Darnius va ser l'escenari, el diumenge passat i sota una intensa pluja, de la segona prova del Valls Catalanes Trail Running Challenge, la Marxa de la Tortuga, que va acabar amb les victòries de Mathys Oliva (Tocats del Cim), en categoria masculina, i Cristina Dominguez (Club Excta. Maçanetenc), en la femenina. Oliva va fer un temps d'1h 22’ 53” en els 15 quilòmetres de recorregut, amb 550 metres de desnivell positiu, per davant de Manel del Rio i Xeví Guix, que van sert segon i tercer, respectivament. Domínguez va completar el recorregut en 1h 42’ 50” i va superar Eva Quintero i Rosa Velasco, que van pujat al podi en segona i tercera posició, respectivament.

La Marxa de la Tortuga era organitzada per l’Associació Esportiva Darnius, amb el suport de l’Ajuntament del municipi, El Roure Vell Artesans, Casa Puigmal, Alimentació Darnius, Club Nàutic Darnius i Grafic-As. En la seva tercera edició, primera dins del circuit transfronterer, va reunir un total de 112 participants entre els recorreguts de 15 i 8 km.

El podi masculí de la Marxa de la Tortuga / CEDIDA

Després de la segona cursa de la temporada, la classificació general del Valls Catalanes Trail Running Challenge està encapçalada per Xevi Guix (Naturals de la Garrotxa) seguit de Marc Fajula i Thomas Villard (Club Excta. Agullanenc). En categoria femenina el primer lloc és per a Cristina Domínguez(Club Excta. Maçanetenc) per davant de Montse Arbusà i de Eva Quintero.

El Valls Catalanes Trail Running Challenge travessa per primer cop la frontera per disputar el diumenge 19 de maig la tercera prova de la temporada, la primera en territori nord-català. Serà a la localitat d’Amélie-les Bains, on tindrà lloc la 12a edició de la Vallespir Skyrace, una cursa de 22 quilòmetres de recorregut amb 1.850 metres de desnivell positiu.

Projecte esportiu transfronterer

El Valls Catalanes Trail Running Challenge és un projecte esportiu transfronterer que neix de la voluntat d’entitats i organitzadors per fomentar la participació i la cohesió del territori a través de les curses de muntanya. La primera edició va sorgir arran de l’agermanament de la cursa de l’Olla de Tapis (Maçanet de Cabrenys) amb el Trail des Salines (Ceret). En aquesta edició s’hi han afegit la Molló Trail (Molló), la Boucle du Point le Plus au Sud de France (Lamanère), la Fox Trail (Sant Llorenç de la Muga), la Marxa de la Tortuga (Darnius), la Vallespir Skyrace (Amélie les Bains-Palaldà), la Cursa del Fau (Maçanet de Cabrenys) i el Trail des Trabucayres (Maureillas las Illas).

El circuit es disputa en diferents municipis que formen part del territori integrat a l’Agrupació Europea de Cooperació Internacional del País, Art i Història Transfronterer de les Valls Catalanes. Quatre de les curses tindran lloc a la Catalunya Nord (Amélie les Bains-Palaldà, Lamanère, Maureillas las Illas i Céret), i les cinc restants es disputaran a les comarques gironines (Sant Llorenç de la Muga, Darnius, Molló, Maçanet de Cabrenys i Tapis).