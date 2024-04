Les curses de la Marató d'Empúries concentren prop de 1.900 corredors

Un total de 1.846 corredors van participar, el cap de setmana passat, a les diferents curses de la Marató d'Empúries (proves infantils, 5km, 10km, mitja marató -21 km- i marató -42 km). Les proves del diumenge van estat clarament marcades per la pluja que es va deixar notar durant bona part del matí. En el cas de la marató, el clar vencedor va ser Carles Montllor, amb un temps de 2.36.20. El barceloní, un clar especialista de les curses de fons, té una participació en el Mundial i un subcampionat d'Espanya dels 50 km en el seu palmarès. Montllor, corredor del Club La Blanca, de Vitòria, va estar acompanyat en el podi per Víctor Gasco, amb 2.44.15, i per Ferran Belloch, amb 2.49.23. En categoria femenina, Jackeline Gómez (Baix Montseny) va creuat la meta amb un temps de 3.01.25, a molta distància de les seves perseguidores, Gemma Espinós, amb 3.44.10 i Clara Castelltort, amb 3.52.41.

A la mitja marató, el guanyador va ser Jordi Alsina (l'Esportiu Torelló), amb un temps de 1.10.53, seguit de Hugues Carriere, amb 1.14.23, i Joan Josep Maria, amb 1.17.02. En categoria femenina, les tres primeres classificades van ser Martina Moreno, amb 1.27.58, Ana Isabel García, amb 1.28.45, i Sílvia Roca, amb 1.29.38.

Pel que fa a la cursa dels 10 km, també celebrada diumenge, el guanyador va ser Genís Ferrández, amb 32.29, seguit per Jordi Rabionet, amb 33.28, i Yann Brabant, amb 33.34. En categoria femenina, les primeres places van ser per a Irene Gorban, amb 39.53, Jordina Peracaula, amb 41.29, i Mariona Danés, amb 42.11.

Entre les proves que es van celebrar dissabte, els 5 km els va guanyar Mateu Navarro, amb 17.01, seguit per Cristian Sánchez, amb 17.38, i Albert Costa, amb 17.59. En categoria femenina, la primera va ser Irene Gorban, amb 19.22, que es converteix així en la guanyadora tant dels 5 com dels 10km. Després de Gorban, entraven a meta Carmen Maria Rodríguez, amb 19.45, i Queralt Rutllant, amb 20.00.