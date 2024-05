Montserrat Minobis, periodisme en femení i cinc anys de nostàlgia

Montserrat Minobis, l'any 1998. / Marçal Molas

Aquest dissabte, 11 de maig, es va complir el cinquè aniversari del decés de la periodista i escriptora Montserrat Minobis. Feminista «de pro», coneguda per damunt de tot per la seva llarga trajectòria professional en el món del periodisme i la cultura catalana. També va obtenir molts premis i reconeixements. Sempre va presumir de figuerenca (de Figueres) com en Dalí, exercint en defensa dels valors empordanesos i la tramuntana.

Vaig conèixer a la MM als anys 80 quan jo començava com a corresponsal de TVE a Girona. Eren altres temps i els corresponsals de províncies no teníem contracte, ni vacances pagades. Treballàvem a tant la peça, cada dia els set dies a la setmana. Ho recordo com una de les millors etapes de la meva vida professional. Amb el gran equip tècnic i humà format per en Narcís, Miquel i Carlos Sans érem una gran família. Jo havia de vendre cada matí les notícies als diferents caps de secció i programes de la cadena. En aquella època, érem la tele de referència i líder al territori.

La Montserrat Minobis era la directora del Bon dia Catalunya, de TVE. M’ho comprava tot! Jo debutava, la Montse em donava consells. Per això, avui vull destacar aquest vessant de mestra de la Minobis. Amb les seves indicacions em va ensenyar a fer periodisme de carrer i créixer professionalment. S’ha parlat molt de la seva carrera professional, però no tant, o gens, d’aquesta faceta de mentora. Em va fer estimar la professió i sobretot aprendre cada dia.

Afortunadament, el seu llegat continua amb la Beca d’investigació en comunicació audiovisual Montserrat Minobis. La Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Revistes en Català de la Universitat de Girona, L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, impulsen aquesta Beca, que enguany ha arribat a la tercera edició. El seu objectiu és promoure i difondre un treball de recerca sobre programes i productes de contingut feminista que incloguin la perspectiva de gènere, emesos en qualsevol format audiovisual per a millorar-ne el coneixement i fer-ne divulgació.

Una iniciativa de la qual en surten magnífics treballs de recerca. Algunes, però, pensen que caldria més dotació econòmica. Des d’aquí faig una crida a empreses i entitats que s’hi vulguin afegir. Per a moltes més Montses Minobis!

Ita Fàbregas Costa. L'Escala, maig de 2024